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YKS BARAJ KALKTI MI? TYT baraj puanı uygulaması kalktı mı 2023? - TYT'de baraj var mı?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve üniversiteye girecek kişileri belirleyen YSK'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) için geri sayım devam ediyor. 17 Haziran 2023 tarihinde yapılacak sınava ilişkin en çok merak edilen konulardan bir tanesi ise baraj puan uygulaması oldu. AYT'ye (Alan Yeterlilik Sınavı) katılımı belirleyen baraj puan uygulaması hakkında arama motorlarında araştırılan 'YKS baraj kalktı mı? TYT baraj puanı uygulaması kalktı mı 2023? - TYT'de baraj var mı?' sorularının cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 19:30 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 20:00
YKS BARAJ KALKTI MI? TYT baraj puanı uygulaması kalktı mı 2023? - TYT'de baraj var mı?

YKS BARAJ KALKTI MI? | ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), sayılı zaman kala, adayların araştırmaları hız kazandı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de alınan puanın barajı geçememesi halinde, adaylar ikinci oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) katılamıyordu. Peki YKS baraj kalktı mı? TYT baraj puanı uygulaması kalktı mı 2023? - TYT'de baraj var mı? İşte merak edilenler...

TYT BARAJ PUANI UYGULAMASI KALKTI MI 2023?

ÖSYM, başta ön lisans ve lisans programlarını tercihte TYT ve AYT için 150 ve 180 olan baraj puanlarını 2022 yılında kaldırdı. Yani YKS'nin ilk oturumu olan TYT'den alınan puan, AYT'ye girişi artık etkilemiyor.

TYT çıkmış sorular ve çözümler 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 Devamını Oku BUNU DA OKU

TYT'DE BARAJ VAR MI?

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur.

Adayların tercih yapabilmeleri için Matematik veya Türkçe testlerinden yarım net yapması yeterli olmaktadır. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın daha önce 135 dakika olan süresi, 2022 senesinde yayımlanan kılavuza göre 165 dakikaya çıkarıldı. Bu kılavuzla adayların TYT puanını bir sonraki sene kullanma hakkı ise geçersiz sayıldı.

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