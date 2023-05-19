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UZMAN ÖĞRETMEN SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN 2023? | Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuru tarihleri, şartları ve başvuru kılavuzu

Uzman ve başöğretmenlik sınavına katılmak isteyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarının ardından araştırmalara başladı. Öğretmenlik Meslek Kanunuyla birlikte yürürlüğe giren sınav uygulamaları hakkında arama motorlarında araştırılan 'Uzman öğretmen sınav başvurusu ne zaman 2023? Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuru tarihleri, şartları ve başvuru kılavuzu' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 20:00
UZMAN ÖĞRETMEN SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN 2023? | Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuru tarihleri, şartları ve başvuru kılavuzu

UZMAN ÖĞRETMEN SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN 2023? | Uzman ve Başöğretmenlik sınavları başvuru süreci için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarının ardından başvuru şartında görev süresinin 5 yıla indirildiği bildirilirken Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak sınavlar hakkında arama motorlarında 'Uzman öğretmen sınav başvurusu ne zaman 2023? Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuru tarihleri, şartları ve başvuru kılavuzu' konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik takvimi açıklandı. Takvime göre başvurular 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı Sınav, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2023 Pazar günü 81 ilde yapılacak.

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınav sonuçlarının ilanı ise 24 Kasım 2023 tarihinde, https://www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak

2023 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2023 BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

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