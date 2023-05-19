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KPSS BAŞVURU EKRANI 2023 | KPSS Öğretmenlik Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi başvuru tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS için geri sayım yeniden başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ve A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı için başvurular, 16 Mayıs Salı günü başlıyor. KPSS'ye başvuru yapmak isteyen öğretmen adayları arama motorlarında KPSS A Grubu başvuru ekranı sorgulamaları yapıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 19:50 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 20:01
KPSS BAŞVURU EKRANI 2023 | KPSS Öğretmenlik Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi başvuru tarihleri

KPSS'de aldığı puanla ataması gerçekleşecek olan öğretmen adayları için Alan Bilgisi heyecanı başladı. 16 Mayıs Salı günü başlayan başvurularda, sınava katılmak isteyen adaylar başvuru ekranı sorgulamaları yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın atama müjdesini verdiği 45 bin sözleşmeli öğretmen Eylül ayından itibaren görevlerine başlayacakken yeni atamalar için de geri sayım devam ediyor. İşte KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi ve Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri başvuru tarihleri ve başvuru ekranı...

KPSS A GRUBU ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı için başvurular, 16 Mayıs Salı günü başlayacak. 29 Mayıs Pazartesi günü, saat 23.59'a kadar yapılabilecek başvuruların ardından adaylar, 23 Temmuz Pazar günü KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavına, 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde ise KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınavına katılacak.

2023 KPSS A GRUBU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EĞİTİM BİLİMLERİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS A GRUBU ÖĞRETMENLİK GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile Alan Bilgisi geç başvuruları ise 6 Haziran Salı günü başlayacak. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar, 7 Haziran Çarşamba günü, saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlamak zorundadır.

2023 KPSS A GRUBU ALAN BİLGİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS A GRUBU ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesindeki takvime göre, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları, 25 Ağustos 2023 Cuma günü belli olacak.

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