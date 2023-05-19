Haberler Haberler AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023 | Açıköğretim Fakültesi bahar final sınavları ne zaman başlayacak? Online, çevrimiçi mi yapılacak?

AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023 | Açıköğretim Fakültesi bahar final sınavları ne zaman başlayacak? Online, çevrimiçi mi yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), bahar dönemi vize sınavlarının yapılmasının ardından final tarihleri merak konusu oldu. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2023 bahar dönemi sınav takvimini araştırıyor. Vizelerin online yapılmasının ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'AÖF Final tarihleri 2023, Açıköğretim Fakültesi bahar final sınavları ne zaman başlayacak? Online, çevrimiçi mi yapılacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 20:01
AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023 | Açıköğretim Fakültesi bahar final sınavları ne zaman başlayacak? Online, çevrimiçi mi yapılacak?

AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF vize sınavlarının yapılmasının ardından final tarihleri merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler için sınav takvimini paylaştı. Bunun üzerine son zamanlarda sıklıkla araştırılan Açıköğretim Fakültesi bahar final sınavları ne zaman başlayacak? Online, çevrimiçi mi yapılacak? soruları da cevaplanmış oldu. İşte detaylar...

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları için geri sayım başladı. 24 Nisan'da açıklanan AÖF ara sınav sonuçlarının üniverstie, final sınavları için geçerli takvimi paylaştı. Buna göre, AÖF final sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLINE, ÇEVRİMİÇİ Mİ YAPILACAK?

Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavları yüz yüze olarak 81 ilde gerçekleştirildi. AÖF bahar dönemi ara sınavları ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle online olarak yapıldı. Bu nedenle AÖF bahar dönemi final sınavlarının da online olarak yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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