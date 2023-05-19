102. ÖGG SONUÇ SORGULAMA 2023 | Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonuç sorgulama ekranı - EGM Özel Güvenlik sonuçları

102. ÖGG SONUÇ SORGULA 2023 | Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarını 30 Nisan'da gerçekleştirdi. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını araştıran adaylar için açıklamada bulunan EGM, sonuçların 19 Mayıs 2023 Cuma günü yapılacağını duyurdu. İşte Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonuç sorgulama ekranı ve EGM Özel Güvenlik sonuçları...

19 Şubat tarihinde yapılması planlanan 102. dönem ÖGG sınavı, deprem felaketinin ardından 30 Nisan'a ertelendi. Sonuç tarihi de değişen ÖGG sınavına ilişkin EGM'nin yaptığı duyuruda, sonuçların 19 Mayıs 2023 tarihinde adayların erişimine açılacağı bildirildi. Sonuçların açıklanacağı saate ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken adayların, Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarına, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden erişebileceği bildirildi.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EGM ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI

📌Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

📌Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

📌Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 100 TL ücret yatıracaklardır.

2023 102. ÖGG SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

📌Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

📌Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

📌Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir.

📌Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvenlik@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.