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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 📌 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur

SON DAKİKA ZAM HABERLERİ - Emeklilerin temmuz ayında alacağı zam için yeni detaylar belli oldu. 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak verilecek emekli zammı refah payı ile birlikte emeklileri mutlu edecek bir rakama ulaşacak. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz emekli maaşı tahminleri, Emekli ara zam ne kadar olacak? Refah payı verilecek mi? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 08:43
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 📌 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur

EMEKLİ ZAMMI 2023 - Son dönemlerde arka arkaya gelen açıklamalar ve Nisan ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla gözler gelecek yeni zamma çevirildi. 2023 temmuz ara zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli zam oranları belli mi? İşte detaylar...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından temmuz ayı verilecek zam ile ilgili yeni tahminler de oluşmaya başladı. Sabah'ta yer alan habere göre, Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 olacağı tahmin ediliyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TAHMİNLERİ! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Tahmini olarak hesaplanan 6 aylık enflasyon rakamları baz alındığında emekli zam oranının refah payı ile birlikte yüzde 30 veya 35 olması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

SSK (2000 ÖNCESİ)

2023 Ocak: 6.093 TL

4 aylık (%15,22): 7.020 TL

6 aylık (%21,13): 7.380 TL

SSK (2000 SONRASI)

2023 Ocak: 3.778 TL

4 aylık (%15,22): 4.353 TL

6 aylık (%21,13): 4.576 TL

BAĞKUR (ESNAF)

2023 Ocak: 5.456 TL

4 aylık (%15,22): 6.286 TL

6 aylık (%21,13): 6.609 TL

BAĞKUR (TARIM)

2023 Ocak: 4.336 TL

4 aylık (%15,22): 4.996 TL

6 aylık (%21,13): 5.252 TL

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