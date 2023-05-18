ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zam ile ilgii detayları açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını duyurmasının ardından gözler asgari ücrete çevrilmişti. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı belli mi? Bakan Vedat Bilgin rakam verdi. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerine yer verdi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Vedat Bilgin'in asgari ücret 500 dolar civarında olabilir açıklamasına göre güncel kur ile asgari ücret 9876,88 TL (17 Temmuz saat 10:36 Dolar kuru 19,75) gibi bir rakama yükselecek.