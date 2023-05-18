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19 MAYIS TATİL Mİ 2023? | 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü?

19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı gün olması açısından Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır. Ülkemizde her yıl bu tarihte çeşitli etkinlikler düzenlenirken 2023 yılında 19 Mayıs'ın coşkusu şimdiden tüm vatandaşları sardı. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi 2023? 19 Mayıs tatil mi, yarım gün mü? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 00:10 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 00:30
19 MAYIS TATİL Mİ 2023? | 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ 2023? | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın heyecanı tüm yurdu sardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı'nı resmen başlatan adımı attığı gün olarak kabul edilen bu önemli gün, yurt genelinde çeşitli kortejler, anma törenleri ve etkinliklerle kutlanır. Gençlere itfah edilen bu milli bayramla ilgili arama motorlarında '19 Mayıs resmi tatil mi 2023? 19 Mayıs tatil mi, yarım gün mü?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

19 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, milli bayramlar arasında yer almaktadır. Ülkemizde milli bayramlar tatil ilan edildiğinden 19 Mayıs da resmi tatildir. Cuma gününe denk gelen bu bayram hafta sonu tatili ile birleşirken kamusal iş yerleri ile okullar, 19 Mayıs Cuma gününden itibaren 3 gün boyunca kapalı olacaktır.

Okullar ve iş yerleri 22 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Ancak özel sektör çalışanları için 19 Mayıs tatili, işverenlerin inisiyatifiyle belirlenmektedir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çalışılması halinde, resmi tatilde çalışma tarifesi uygulanır ve çalışan kişi, o gün için normal mesai ücretinin iki katını almalıdır.

19 MAYIS'IN ÖNEMİ NEDİR?

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmî bayramıdır.

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