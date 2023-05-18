19 MAYIS BORSA AÇIK MI 2023? | 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda BİST'te (Borsa İstanbul) işlem yapılıyor mu?

19 MAYIS BORSA AÇIK MI 2023? | 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu önemli gün, her yıl yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. Çeşitli etkinlik ve törenlerle geçirilen milli bayramda borsalarda işlem yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu. İşte detaylar...

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NDA BORSADA İŞLEM YAPILIYOR MU?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, milli bayram olup resmi tatildir. Resmi tatillerde piyasalar kapalı olduğundan Borsa İstanbul'da da işlem yapılmayacak. 19 Mayıs Cuma gününün ardından hafta sonu tatilinin de gelmesi sebebiyle BİST, 22 Mayıs Pazartesi günü açılacak.

19 Mayıs resmi tatil olduğundan başta okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Bununla birlikte kamu kurumlarından olan belediyeler, noterler, vergi daireleri bugün vatandaşlara hizmet vermeyecek. Sağlık ocağı olarak da bilinen Aile Hekimlikleri resmi tatillerde kapalı olmaktadır. Hastanelerin acil servis bölümleri, tüm özel günlerde olduğu gibi açık olacaktır.

19 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, milli bayramlar arasında yer almaktadır. Ülkemizde milli bayramlar tatil ilan edildiğinden 19 Mayıs da resmi tatildir. Cuma gününe denk gelen bu bayram hafta sonu tatili ile birleşirken kamusal iş yerleri ile okullar, 19 Mayıs Cuma gününden itibaren 3 gün boyunca kapalı olacaktır.

Okullar ve iş yerleri 22 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Ancak özel sektör çalışanları için 19 Mayıs tatili, işverenlerin inisiyatifiyle belirlenmektedir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çalışılması halinde, resmi tatilde çalışma tarifesi uygulanır ve çalışan kişi, o gün için normal mesai ücretinin iki katını almalıdır.

19 MAYIS'IN ÖNEMİ NEDİR?

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmî bayramıdır.