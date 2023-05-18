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19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI 2023? | 19 Mayıs hastane, postane, eczane, noter, adliye, PTT açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın heyecanı tüm yurdu sardı. Ülke genelinde birçok etkinlik, kutlama ve törenler için hazırlıklar devam ederken milli bayramımız olan 19 Mayıs'ta resmi kurum ve kuruluşların çalışma saatleri de merak konusu oldu. Peki 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? 19 Mayıs 2023 hastane, postane, eczane, noter, adliye, PTT açık mı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 00:10 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 00:30
19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI 2023? | 19 Mayıs hastane, postane, eczane, noter, adliye, PTT açık mı?

19 MAYIS Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuru ile Samsun'a ayak basarak Türkler için tarihin en önemli savaşlarından olan Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasıyla birlikte Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak her yıl büyük coşkuyla kutlanıyor. Milli bayramlarımız arasında yer alan 19 Mayıs'ta resmi kurum görevlilerin çalışıp çalışmayacağı ise merak ediliyor. Peki 19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs hastane, postane, eczane, noter, adliye, PTT açık mı? İşte detaylar...

19 MAYIS 2023 BANKALAR AÇIK MI? YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla bankalar, 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık değil. Tüm bankalar, 18 Mayıs Perşembe günü mesainin bitimiyle birlikte kapanacak ve 22 Mayıs Pazartesi günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.

19 MAYIS 2023 EFT HAVALE YAPILIR MI? NE ZAMAN HESABA GEÇER?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundano gün yapılan havale işlemleri ilk iş gününde hesaplara yatacak. Yani havale işlemleri, 22 Mayıs Pazartesi günü tamamlanacak.

19 MAYIS 2023 HASTANELER AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla hastaneler, 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık değil. 7 gün 24 saat hizmet veren Acil Servis bölümleri hariç hastanelerdeki tüm poliklinikler, 18 Mayıs Perşembe günü mesainin bitimiyle birlikte kapanacak ve 22 Mayıs Pazartesi günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.

19 MAYIS 2023 POSTANELER AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla postaneler, 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık değil. Tüm postaneler, 18 Mayıs Perşembe günü mesainin bitimiyle birlikte kapanacak ve 22 Mayıs Pazartesi günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.

19 MAYIS 2023 ECZANELER AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla eczaneler, 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık değil. Nöbetçi eczaneler hariç tüm eczaneler, 18 Mayıs Perşembe günü mesainin bitimiyle birlikte kapanacak ve 22 Mayıs Pazartesi günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.

19 MAYIS 2023 NOTERLER AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla noterler, 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık değil. Nöbetçi noterler hariç tüm noterler, 18 Mayıs Perşembe günü mesainin bitimiyle birlikte kapanacak ve 22 Mayıs Pazartesi günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.

19 MAYIS 2023 ADLİYELER AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla adliyeler, 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık değil. Nöbetçi adliyeler hariç tüm adliyeler, 18 Mayıs Perşembe günü mesainin bitimiyle birlikte kapanacak ve 22 Mayıs Pazartesi günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.

19 MAYIS 2023 PTT AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla PTTler, 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık değil. Tüm PTTler, 18 Mayıs Perşembe günü mesainin bitimiyle birlikte kapanacak ve 22 Mayıs Pazartesi günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.

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