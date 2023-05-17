SEÇMEN KAĞIDI 2. TURDA DA GEÇERLİ Mİ? | 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur seçmen kağıdı sorgulama ekranı

Türkiye'nin yüzüncü yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile 28. Dönem Milletvekili seçimleri geride kaldı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşen seçimlerde, Cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50+1 oy barajını aşarak salt çoğunluğu elde edememesi üzerine YSK, sçeimin 2. tura gideceğini bildirdi. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak 2. tur için ilk turdaki seçmen kağıdının geçerli olup olmayacağı araştırılıyor. İşte detaylar...

SEÇMEN KAĞIDI 2. TURDA DA GEÇERLİ Mİ?

YSK tarafından 14 Mayıs seçimlerinden önce yapılan açıklamada, seçimin ikinci tura kalması halinde ilk turda kullanılan seçmen kağıtlarının geçerli olacağı bildirilmişti. Seçim günü yasakları da yine ilk turda belirlenen yasaklar olacak.

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YSK 2. TUR SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 2. TUR SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK YASAKLAR

❌Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

❌Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

❌Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

❌Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

❌YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

❌Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

❌Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak.

❌Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.