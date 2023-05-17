Haberler Haberler KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 | KPSS A Grubu başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? - ÖSYM KPSS ücreti ödeme ekranı

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 | KPSS A Grubu başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? - ÖSYM KPSS ücreti ödeme ekranı

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda başvuruların 16 Mayıs Salı günü başlamasıyla birlikte adayların KPSS araştırmaları da hız kazandı. Başvuru sürecinde anlaşmalı bankalara, ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırması gereken adaylar arama motorlarında 'KPSS başvuru ücreti 2023, KPSS A Grubu başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? - ÖSYM KPSS ücreti ödeme ekranı' konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 00:30 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 00:50
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 | KPSS A Grubu başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? - ÖSYM KPSS ücreti ödeme ekranı

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda A Grubu başvurularının başlamasıyla birlikte araştırmalar sürüyor. Devlet memuru olmak isteyen adayların başvurduğu KPSS'de başvuruların yapılabilmesi için gerekli olan başvuru ücreti yatırma hakkında arama motorlarında KPSS A Grubu başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? konuları araştırılıyor. İşte ÖSYM KPSS ücreti ödeme ekranı ve tüm merak edilenler...

KPSS A GRUBU BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023 KPSS başvuru kılavuzu, ÖSYM tarafından henüz yayınlamadı. KPSS başvuru kılavuzunun erişime açılmasıyla beraber başvuru ücreti de netlik kazanacak.

Geçtiğimiz KPSS başvuru ücretleri şöyleydi:

💰KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu: 115,00 TL
💰KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 80,00 TL
💰ÖABT: 115,00 TL

KPSS A GRUBU BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

👉Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

👉Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

👉Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

👉Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

👉Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

👉ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

👉İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

👉Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

👉Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

ÖSYM KPSS ÜCRETİ ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS A GRUBU BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede (KPSS-2022/2) adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

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