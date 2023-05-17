KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi çıkmış sorular soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF İNDİR

KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR | Her yıl binlerce adayın katılım sağladığı KPSS'de A Grubu Alan Bilgisi sınavı için geri sayım, başvurularla birlikte başladı. 29-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak alan bilgisi sınavına hazırlanan adaylar, çıkmış soruları arama motolarında arşatırıyor. ÖSYM tarafından her yıl bir kısmı yayınlanan KPSS A Grubu çıkmış sorular soru kitapçığı ve cevap anahtarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

👉2021 KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

👉2020 KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

👉2019 KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

👉2018 KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

👉2017 KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

👉2016 KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

👉2015 KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

KPSS A GRUBU ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı için başvurular, 16 Mayıs Salı günü başlayacak. 29 Mayıs Pazartesi günü, saat 23.59'a kadar yapılabilecek başvuruların ardından adaylar, 23 Temmuz Pazar günü KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavına, 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde ise KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınavına katılacak.

KPSS A GRUBU ÖĞRETMENLİK GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile Alan Bilgisi geç başvuruları ise 6 Haziran Salı günü başlayacak. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar, 7 Haziran Çarşamba günü, saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlamak zorundadır.

KPSS A GRUBU ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesindeki takvime göre, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları, 25 Ağustos 2023 Cuma günü belli olacak.