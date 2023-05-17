Haberler Haberler ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin...

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI - Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında asgari ücrete zam geleceğini duyurmasının ardından gözler yeni gelecek açıklamalara ve zam oranına çevirildi. En düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayı asgari ücret zammı ile ilgili rakam verdi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 23:30
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zam ile ilgii detayları açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını duyurmasının ardından gözler asgari ücrete çevrilmişti. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı belli mi? Bakan Vedat Bilgin rakam verdi. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerine yer verdi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Vedat Bilgin'in asgari ücret 500 dolar civarında olabilir açıklamasına göre güncel kur ile asgari ücret 9876,88 TL (17 Temmuz saat 10:36 Dolar kuru 19,75) gibi bir rakama yükselecek.

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