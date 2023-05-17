19 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 | 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 | Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak her yıl kutlanan 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasıyla birlikte Türk tarihinin en önemli günleri arasında yerini aldı. Milli bayram olan 19 Mayıs'ı kutlamak isteyenler, arama motorlarında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık şiirleri araştırıyor. İşte en güzel 19 Mayıs şiirleri...

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ŞİİRLERİ 2 KITALIK

Gençlik, ülkenin en büyük zenginliğidir,

Atatürk'ün de dediği gibi, "Yeni nesil, geleceği şekillendirecek olan nesildir."

Onun için Atatürk, gençliğe büyük bir önem verdi,

Onları eğiterek, yetiştirerek, geleceği inşa etmeye hazırladı.

Spor ise, sağlıklı bedenler ve güçlü zihinler demektir,

Atatürk'ün en büyük hayallerinden biriydi,

Halkın sporu sevmesi, sporun gelişmesi ve ülkenin güçlenmesi,

Bugün o hayalin meyvelerini topluyoruz, spor alanında birçok başarı kazanıyoruz.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ŞİİRLERİ 3 KITALIK

Bugün, gençlerimiz Atatürk'ü anıyor,

Geçmişimize saygı duyuyor, geleceğimize umutla bakıyoruz,

19 Mayıs, umut dolu bir bayram günüdür,

Atatürk'ün izinde yürüyerek, ülkemizin aydınlık yarınlarına hep birlikte koşuyoruz.

Milli mücadelemizin izleriyle harmanlanmış,

Ülkemizin geleceği, aydınlık yarınlarına koşan umutlar,

Milletimizin birlik ve beraberliğiyle yolumuza devam ediyoruz,

Atatürk'ün izinde yürüyerek, ülkemizin aydınlık yarınlarına hep birlikte koşuyoruz.

Bugün mücadele, direniş, umut ve zaferin sembolü.

Yurdumuzun dört bir yanında bayram coşkusu var,

Gençler yarışıyor, sporcular mücadele ediyor,

Atatürk'ün izinde yürüyerek, ülkemizin aydınlık yarınlarına hep birlikte koşuyoruz.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ŞİİRLERİ 4 KITALIK

Gün doğduğunda tüm yurt aydınlanır,

Atatürk'ü anar gençlik coşar, canlanır.

19 Mayıs'ı kutlar, bayram ederiz hepimiz,

Geçmişimize saygı, geleceğimize umutla bakarız.

Atatürk'ün gençliğe verdiği önem,

Bizlere güven ve inanç verir hep yeniden.

Sporla sağlıklı beden, güçlü zihin yetiştirir,

Milli mücadelemizi unutmadan, geleceğe yürürüz ilerleriz.

19 Mayıs'ta bayraklar dalgalanır gururla,

Gençler yarışır, mücadele eder kahramanca.

Atatürk'ü anmak için yapılan törenlerde,

Milletimiz gösterir gücünü, birlik ve beraberliğini.

Bugün gençlik, yarın ise ülkenin geleceği,

Atatürk'ün izinde yürüyerek, aydınlık yarınları göreceğiz.

Gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun,

Atatürk'ü anarken coşkumuz hiç solmasın.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ŞİİRLERİ 5 KITALIK

Gökyüzü mavisiyle, toprağımız yeşiliyle

Bayram coşkusu sarmış yurdumuzu bugün,

19 Mayıs, Atatürk'ün gençliğe armağanı

Tarihe kazınmış, kutlanır yıllardır hep aynı heyecanla.

Gençlik demek, ümit demek, umut demek,

Atatürk'ün gençliğe verdiği değerle birleşen güçlü bir enerji,

Spor ise, sağlıklı bedenler, güçlü zihinler demek,

Milli mücadelemizin izleriyle harmanlanmış bir disiplin.

Bugün 19 Mayıs, gençlik ve spor bayramı,

Yurdumuzun dört bir yanında bayraklar dalgalanır,

Gençler yarışır, mücadele ederler,

Atatürk'ü anarlar, onun yaktığı meşaleyi taşırlar.

Atatürk'ün izinde yürüyen gençler,

Ülkemizin geleceği, aydınlık yarınlarına koşan umutlar,

Geçmişimize saygı, geleceğimize umutla bakarak ilerliyoruz,

Milli mücadelemizin ruhuyla, milletimizin birlik ve beraberliğiyle.

19 Mayıs, tarihimizin dönüm noktalarından biri,

Atatürk'ün gençliğe olan inancı, ona duyduğu güveni ifade eder,

Bugün bizler de, Atatürk'ü anarak coşuyoruz,

Milli mücadelemizi unutmadan, geleceğe doğru yürüyoruz hep birlikte.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ŞİİRLERİ 6 KITALIK

19 Mayıs, Atatürk'ün gençliğe armağanı,

Milli mücadelemizin en karanlık dönemlerinde

Umudun, direnişin ve mücadelenin sembolü,

Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri.

Bugün yurdumuzun dört bir yanında bayram coşkusu var,

Gençler yarışıyor, sporcular mücadele ediyor,

Atatürk'ü anıyoruz, onun izinde yürüyoruz,

Geleceğimizi umutla ve güçlü bir iradeyle karşılıyoruz.

Gençlik, ülkenin en büyük zenginliğidir,

Atatürk'ün de dediği gibi, "Yeni nesil, geleceği şekillendirecek olan nesildir."

Onun için Atatürk, gençliğe büyük bir önem verdi,

Onları eğiterek, yetiştirerek, geleceği inşa etmeye hazırladı.

Spor ise, sağlıklı bedenler ve güçlü zihinler demektir,

Atatürk'ün en büyük hayallerinden biriydi,

Halkın sporu sevmesi, sporun gelişmesi ve ülkenin güçlenmesi,

Bugün o hayalin meyvelerini topluyoruz, spor alanında birçok başarı kazanıyoruz.

Bugün, 19 Mayıs, bizlere kutlu bir gün,

Atatürk'ün bize bıraktığı mirası kutluyoruz,

Geleceğe umutla ve güçlü bir iradeyle bakıyoruz,

Milletimizin birlik ve beraberliğiyle yolumuza devam ediyoruz.

Bugün, gençlerimiz Atatürk'ü anıyor,

Geçmişimize saygı duyuyor, geleceğimize umutla bakıyoruz,

19 Mayıs, umut dolu bir bayram günüdür,

Atatürk'ün izinde yürüyerek, ülkemizin aydınlık yarınlarına hep birlikte koşuyoruz.