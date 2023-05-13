SEÇİM GÜNÜ DÜĞÜN YAPILIR MI 2023? | 14 Mayıs seçimlerinde düğün yapılır mı? Davul, zurna, müzik çalınır mı?

SEÇİM GÜNÜ DÜĞÜN YAPILIR MI? | Türkiye'nin 100. yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın sandığa gideceği seçimlerde uygulanacak olan yasaklar da oy kullanacak kişiler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçim günü yasaklarının Resmi Gazete'de yayınlanarak kamuoyuna duyurulmasının ardından merak edilen '14 Mayıs seçimlerinde düğün yapılır mı? Davul, zurna, müzik çalınır mı?' s orularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE DÜĞÜN YAPILIR MI?

Resmi Gazete'de yayınlanan ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre, seçim günü düğünler, saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

SEÇİM GÜNÜ DAVUL, ZURNA, MÜZİK ÇALINIR MI?

Başkalarını rahatsız edecek kadar yüksek sesle müzik dinlemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yalnızca seçim günü değil her zaman cezası bulunmaktadır. Düğünlerde ise yüksek sesle müziğe belirli bir saate kadar izin verilmektedir. Seçim günü düğün yapacak olan kişiler, saat 18.00'den sonra düğün için müzik çalabilir.

SEÇİM GÜNÜ SAAT KAÇTA OY VERİLECEK?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

2023 GENEL SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK YASAKLAR

❌Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

❌Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

❌Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

❌Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

❌YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

❌Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

❌Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak.

❌Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.