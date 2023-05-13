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ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILIR MI 2023? | 14 Mayıs seçimleri eski kimlikle oy kullanabilir miyim? Oyum geçerli olur mu?

2023 genel seçimlerine sayılı gün kala oy kullanma hakkında araştırmalar da hız kazandı. 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren yenilenmeye başlanan nüfus cüzdanlarını hala yenilememiş olan seçmenler, eski kimlikleriyle oy kullanıp kullanamayacaklarını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak kişilerin arama motorlarında araştırdığı 'Eski kimlikle oy kullanılır mı 2023? 14 Mayıs seçimleri eski kimlikle oy kullanabilir miyim? Oyum geçerli olur mu?' sorularının cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:00
ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILIR MI 2023? | 14 Mayıs seçimleri eski kimlikle oy kullanabilir miyim? Oyum geçerli olur mu?

ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILIR MI 2023? | 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Seçmen Kaydı ve seçmenlerin oy kullanacakları yerlerin erişime açılmasının ardından 14 Mayıs tarihli seçimler için akıllardaki en büyük sorulardan birisi ise eski kimlikler... Peki Eski kimlikle oy kullanılır mı 2023? 14 Mayıs seçimleri eski kimlikle oy kullanabilir miyim? Oyum geçerli olur mu? İşte tüm merak edilenler...

14 MAYIS SEÇİMLERİ ESKİ KİMLİKLE OY KULLANABİLİR MİYİM? OYUM GEÇERLİ OLUR MU?

TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre; sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. Ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek.

OY KULLANABİLMEK İÇİN HANGİ BELGELER GEÇERLİDİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
  • Geçici kimlik belgesi,
  • Nüfus cüzdanı,
  • Resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı,
  • Pasaport,
  • Evlenme cüzdanı,
  • Askerlik belgesi,
  • Sürücü belgesi,
  • Hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı,
  • Avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeler

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