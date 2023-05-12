Haberler Haberler SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU? | Adana'da deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? - 12 Mayıs 2023 son depremler

SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU? | Adana'da deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? - 12 Mayıs 2023 son depremler

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Adana'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin henüz AFAD'dan olumsuz ihbar olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmazken vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 12 Mayıs 2023 son depremler' konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 12:20 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 12:30
SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU? | Adana'da deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? - 12 Mayıs 2023 son depremler

SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'da korkutan deprem meydana geldi. 4.3 ve 4.5 şiddetinde 2 deprem arka arkaya meydana gelirken vatandaşlar, 'Son dakika deprem mi oldu? Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 12 Mayıs 2023 son depremler' konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 11:33:21'de yaşanan depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü. 11:36:24'te yine Saimbeyli'de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 7,02 olarak ölçüldü. Sarsıntının ardından AFAD'a olumsuz bir ihbar yapılıp yaplımadığı henüz bilinmiyor.

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