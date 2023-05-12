Haberler Haberler ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAV TARİHİ AÇIKLANDI! | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer detayları duyurdu

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAV TARİHİ AÇIKLANDI! | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer detayları duyurdu

MEB KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE ZAMAN? - Milli Eğitim Bakanı Mahut Özer, bir televizyon programına katılarak gündeme dair merak edilen konulara açıklık getirdi. Bakan Özer, öğretmen atamaları, kariyer basamakları sınav tarihi gibi merak edilen sorulara cevap verdi. Peki, MEB Kariyer Basamakları Sınavı ne zaman yapılacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 15:11 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 15:40
ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAV TARİHİ AÇIKLANDI! | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer detayları duyurdu

MEB'den açıklama geldi! Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir TV programında merak edilen konulara detaylı açıklamalarda bulundu. Özellikle, Kariyer Basamakları Sınavı'nın tarihinin açıklanmasının ardından sosyal medya ve arama motorlarında vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ne zaman? Bakan Özer duyurdu...

MEB 2023 ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE ZAMAN?

Bakan Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihinin 19 Kasım 2023 olduğunu açıkladı.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başvurularının 30 Mayıs-9 Haziran tarihinde yapılacağını açıkladı.

ÖĞRETMENİK KARİYER BASAMAKLARI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sonuçların açıklanacağı tarihi 24 Kasım olarak açıkladı.

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