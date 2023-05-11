Haberler Haberler SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI 2023 | Seçmen kağıdı nasıl alınır? - 14 Mayıs seçimleri seçmen kaydı sorgula e-Devlet

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI 2023 | Seçmen kağıdı nasıl alınır? - 14 Mayıs seçimleri seçmen kaydı sorgula e-Devlet

Milyonlarca vatandaşın sandık başına gideceği Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçimlerde seçmen listelerinin askıya çıkmasının ardından vatandaşlar, seçmen kağıdını nasıl alacaklarını sorguluyor. Peki Seçmen kağıdı nasıl alınır? İşte e-Devlet 14 Mayıs seçimleri seçmen kaydı sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 10:01
SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI 2023 | Seçmen kağıdı nasıl alınır? - 14 Mayıs seçimleri seçmen kaydı sorgula e-Devlet

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI 2023 | Türkiye'nin 100. yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın sandığa gideceği seçimlerde seçmen listeleri de askıya çıktı. Oy kullanmaya giderken bulundurulması zorunlu olan nüfus cüzdanı ile seçmen kağıdı için araştırmalar da hız kazandı. İşte tüm merak edilenler ve bilinmesi gerekenler...

SEÇMEN KAĞIDI NASIL ALINIR?

Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

Seçmen Bilgi Kağıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK internet sayfasının "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

Seçmen kaydı sorgulama, hem YSK hem de E devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.

e-DEVLET 14 MAYIS SEÇİMLERİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

👉Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip (yukarıdaki linki tıklayabilirsiniz) "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

👉Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

👉Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

👉Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

👉Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

NOT: Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden,www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden(444 9 975) öğrenebilirsiniz.

DİĞER
Son dakika haberi: Emre Kocadağ'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a olay sözler! Flaş çağrı: Uyarsınlar
Bomba iddia! Ünlü popçu Hadise'nin gizemli aşkı mı var? Aldığı hediye tartışma konusu oldu
Ryan Kent'e bir talip daha!
F.Bahçe'ye Japon gol makinesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı 2023
İstanbul barajları doluluk oranı 11 Mayıs 2023
Hamilelere, anne adaylarına Anneler Günü mesajları 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Roma - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? 09:49
G.Saray'dan Nantes'a transfer yanıtı! G.Saray'dan Nantes'a transfer yanıtı! 09:43
Ryan Kent'e bir talip daha! Ryan Kent'e bir talip daha! 09:35
EuroLeague'de Final Four eşleşmeleri belli oldu! EuroLeague'de Final Four eşleşmeleri belli oldu! 00:38
EuroLeague'de Final Four eşleşmeleri belli oldu! EuroLeague'de Final Four eşleşmeleri belli oldu! 00:35
Inter final için avantajı kaptı! Inter final için avantajı kaptı! 00:15
Daha Eski
Inter final için avantajı kaptı! Inter final için avantajı kaptı! 23:56
'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' Mersin'de oynandı! 'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' Mersin'de oynandı! 23:46
3 günlük aranın ardından Kartal'ın mesaisi başladı! 3 günlük aranın ardından Kartal'ın mesaisi başladı! 23:34
F.Bahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat... F.Bahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat... 23:13
Joao Pedro'ya 3 talip birden! Joao Pedro'ya 3 talip birden! 23:13
Süper Lig devinden Ziyech hamlesi! Resmi teklif... Süper Lig devinden Ziyech hamlesi! Resmi teklif... 23:12