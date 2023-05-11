MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | Memura ne zaman zam yapılacak?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | Toplu İş Sözleşmesi kapsamında 700 binden fazla kamu çalışanına yapılan yüzde 45 oranında zammın ardından memur maaşlarına yapılacak zam merak konusu oldu. Kamu işçisi zammını açıklarken memur maaşlarına da değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından 'Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memura ne zaman zam yapılacak?' sorularının cevabı merak konusu oldu. İşte detaylar...

MEMURA NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?

Memur zammı hakkında yaptığı konuşmada Temmuz ayı ara zam vurgusu yapan Başkan Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücret artışından memur ve emekli zammına yıl başında gerçekleştirdiğimizi çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var. Memurlarımız müsterih olsunlar. Onların aklarını teslim etmek boynumuzun borcudur. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz."

Haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. Haziran ayı enflasyon verileri ise 3 Temmuz tarihinde açıklanacak. Yani memur maaş zammının 3 Temmuz'dan sonra, enflasyon farkının üzerine refah payı da konarak açıklanması bekleniyor.

4 AYLIK ENFLASYON VERİSİYLE MEMUR EMEKLİ MAAŞ ENFLASYON FARKI HESAPLAMA

TÜİK'in verilerine göre 4 aylık enflasyon verileri şöyle:

👉Ocak ayı enflasyonu: 6,65

👉Şubat ayı enflasyonu: 3,15

👉Mart ayı enflasyonu: 2,29

👉Nisan ayı enflasyonu: 2,39

Bu verilere göre, memur ve memur emeklilerine yapılacak ara zamda baz alınan enflasyon farkı, 4 aylık yüzde 14,48 olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2022 yılı enflasyonunun yüzde 64,27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 artışa hak kazandı.

Ancak memurlarların 6 aylık enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan refah payı eklenerek yüzde 30'a çıkartıldı. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'ye yükseltildi. Temmuz ayına kadar enflasyon 0 çıksa bile, ara zam yapılması halinde en düşük memur maaşı 13 bin 563 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI

Nisan ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Buna göre;