Anneler Günü'nü çocuğu karnındayken geçirecek olan anne adayları, bu önemli günü daha büyük bir heyecanla yaşıyor. Henüz bebeğini görmeden onun için sayısız fedakarlıkta bulunan anne adayları için en güzel Anneler Günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte hamilelere, anne adaylarına Anneler Günü mesajları 2023...

HAMİLELERE, ANNE ADAYLARINA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2023

👶Sevgili anne adayı, sen hala bebeğini karnında taşıyorsun ama bir anne olarak kutlanmayı en çok hak ediyorsun. Senin sabrın, sevgin ve fedakarlığın, sana ve bebeğine gelecekte harika bir hayat sağlayacak. İyi ki varsın, seni seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

👶Sen hala anne değilsin ama kalbindeki sevgi ve özveriyle anne olmaya hazırlanıyorsun. Bu özel günü seninle kutluyorum ve harika bir anne olacağından şüphem yok. Kendine iyi bak ve bu özel zamanları dolu dolu yaşa. Anneler günün kutlu olsun.

👶Senin gibi harika bir kadın bebeğini dünyaya getirdiğinde, o şanslı bebeğin senin kadar sevgi dolu ve güçlü olacağına eminim. Bu anneler gününde seni kutluyorum ve senin ve bebeğinin sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürmesini diliyorum. Anneler günün kutlu olsun.

👶Bebeğin henüz doğmadı ama senin kalbindeki sevgi sonsuz. Bu anneler gününde seni kutlamak istedim çünkü senin güçlü, sabırlı ve sevgi dolu bir anne adayı olduğunu biliyorum. Senin ve bebeğin için en iyisini diliyorum. Anneler günün kutlu olsun.

👶Bu anneler gününde seni kutlamak istiyorum, çünkü sen hala anne olmasan da bu güçlü ve cesur yolculuğunun başında harika bir anne adayısın. Senin bebeğin için yapacağın her şeyi takdir ediyorum ve senin sevginle büyüyecek bir bebeğin olması beni çok mutlu ediyor. Anneler günün kutlu olsun.