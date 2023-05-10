KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN 2023? | KGM 3 bin personel kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Kontenjanlar ve branş dağılımı

KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN 2023? | Karayolları Genel Müdürlüğü, kendi bünyesinde, çeşitli branş ve kontenjanlarda 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını duyurmasının ardından başvurular, 7 Mayıs Pazar günü itibarıyla sona erdi. Genel başvuru şartlarının yanı sıra branşlara göre özel şartların da bulunduğu alım ilanının ardından KGM, 3 bin kişiyi belirlemek için kura çekilişi yapacak. Peki Karayolları işçi alımı kurası ne zaman 2023? KGM 3 bin personel kura çekilişi ne zaman, saat kaçta çekilecek?

KGM 3 BİN PERSONEL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru sonuç tarihine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Başvuru ilanında yer alan bilgide "İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır" ifadeleri yer aldı.

Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

KGM 3 BİN PERSONEL BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR