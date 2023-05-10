Haberler Haberler ALES-2 BAŞVURU 2023 | ALES-2 sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? ALES2 başvuru tarihleri ve başvuru ücreti

ALES-2 BAŞVURU 2023 | ALES-2 sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? ALES2 başvuru tarihleri ve başvuru ücreti

ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen ve lisans üstü eğitim alacak öğrencileri belirleyen ALES'in ikinci sınavı için geri sayım başladı. 2023'ün ikinci ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak. İlk ALES'te sonuçların belli olmasının ardından lisans üstü eğitim almak isteyen öğrenciler arama motorlarında ALES-2 başvuru 2023, ALES-2 sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? ALES2 başvuru tarihleri ve başvuru ücreti konularını araştırıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:04
ALES-2 BAŞVURU 2023 | ALES-2 sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? ALES2 başvuru tarihleri ve başvuru ücreti

ALES-2 BAŞVURU 2023 | Lisans üstü eğitim almak isteyen binlerce adayın katıldığı ALES sınavı için araştırmalar hız kazandı. 2023'ün ilk ALES'inin 16 Nisan Pazar günü yapılmasının ardından sonuçlar, 10 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da erişime açıldı. İlk ALES sınavına girmeyen veya istediği sonucu alamayan adaylar, yılın ikinci ALES'i olan 2023/ALES-2 bşavuru tarihlerini araştırmaya koyuldu. İşte detaylar...

ALES-2 SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 yılının ikinci ALES sınavı olan 2023/ALES-2, 20 Ağustos 2023 Pazar günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav salonuna son giriş saati ise 10.00 olacak. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav salonuna kabul edilmeyecek. 2023/ALES-2 için başvurular ise 4 Temmuz 2023 Salı günü başlayacak.

2023/ALES-2 BAŞVURU TARİHLERİ

2023/ALES-2 için ÖSYM'nin resmi internet sitesinde, ALES-2 başvurularının 4 Temmuz - 10 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı bilgisi yer alıyor.

2023/ALES-2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023/ALES-1 başvuru ücreti, geçen yıl ile aynı tutularak 185 TL olarak belirlenmişti. ALES-2 için de başvuru ücretinin aynı kalması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2023/ALES-2 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yılın ikinci ALES sınavı olan 2023/ALES-2 için geç başvuru günü ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba olarak belirtildi.

2023/ALES-2 NE ZAMAN YAPILACAK?

2023/ALES-2, 20 Ağustos 2023 Pazar günü yapılacak.

2023/ALES-2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023/ALES-2 sonuçları 5 Eylül Salı günü, saat 10.00'da açıklanacak.

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