ALES-1 SONUÇ EKRANI 2023 | ALES sonuçları sorgulama | 2023/ALES-1 ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı

ALES-1 SONUÇ EKRANI 2023 | Lisans üstü eğitim ile kendini geliştirmek isteyen lisans mezunlarının (ya da son sınıf öğrencisi) katılım sağladığı ALES, bu yıl ilk kez 16 Nisan 2023 tarihinde yapıldı. Yılda 3 kez ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayanların sınav sonuçlarına 10 Mayıs Çarşamba günü, saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuç sitesinden erişim sağlayabileceği duyuruldu. İşte ALES sonuçları sorgulama ve 2023/ALES-1 ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı...

ALES SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ilan edilen sonuçlara bakmak için sonuc.osym.gov.tr sitesine gidilir. Bu sitede bulunan seçeneklerden '2023/ALES-1 sonuçları' butonunun tıklanmasının ardından sizden istenen T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifrenizi girmeniz yeterlidir.

2023/ALES-1 ÖSYM AİS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI?

2021 ALES kılavuzunda bu konu şu ifadelerle ele alındı:

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

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ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.