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EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? Kamu işçileri taban maaşı ne kadar?

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kamu işçilerine yapılacak maaş zammı belli oldu. 700 binden fazla kamu çalışanını ilgilendiren kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. TÜRK-İş ve HAK-İş ile yapılan toplantılardan çıkan sonucun ardından kamu işçilerine yapılan zam ve taban maaş belli olurken arama motorlarında araştırılan En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu 2023? Kamu işçileri taban maaş ne kadar? sorularının cevabına haberimizde yer verdik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 23:32 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 16:56
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EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? Kamu işçileri taban maaşı ne kadar?
KAMU İŞÇİLERİ TABAN MAAŞI NE KADAR? | Haftalardır devam eden görüşmelerin ardından 700 binden fazla kamu işçisi ile ailelerini ilgilendiren kamu işçisi zammı belli oldu. 4-D kamu işçilerinin yanı sıra asgari ücret, memur maaşları ve emekli maaşlarında yapılacak ara zammı da etkileyeceği beklenen açıklamanın ardından arama motorlarında Kamu işçisi zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamu işçilerine yüzde 45 zam yapıldığını duyurdu. Taban maaşların ise 15 bin liraya çıktığını belirten Başkan Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz.

Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.

(Kamuda) Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz.

(Kamudaki işçiler) Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz."

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli sendikacılar değerli basın mensupları demokratik sistemin en önemli müesseselerinden biri bildiğiniz gibi toplu sözleşme müessesidir. Toplu sözleşme ülkede serbestçe işliyorsa işçiler ve işverenler toplu pazarlığı özgür iradeleri ile gerçekleştiriyorsalar demokrasinin işleyişi sağlıklı demektir.

Asgari ücret, toplu sözleşmeler, emeklilerle ilgili düzenlemeler, memur maaşları ile ilgili ocak ayında yaptığımız enflasyon artı refah payı gibi bütün düzenlemeler Türkiye'de demokratik sistemin temellerinin sağlamlaşması konusunda önemli adımlar niteliğindedir. Bugün 700 bini aşkın kamu işçisi için bir araya gelip sürdürdüğümüz toplu sözleşmelerde belli aşamaya geldik. Cumhurbaşkanımıza arz ettik, Başkanlık sisteminin etkinliğini değerlendiren bir uygulamayı bugün bir karar olarak açıklayacaklardır."

İŞÇİLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?

İşçiler adına TÜRK-İş ve HAK-İŞ, işveren adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası pazarlık masasında bulundu. İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam teklif ederken, işçi tarafının beklentisi 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam yapılması oldu.

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde sona gelindi.

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