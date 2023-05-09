Haberler Haberler ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Bakan Bilgin asgari ücret ara zammı için rakam verdi

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Bakan Bilgin asgari ücret ara zammı için rakam verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayın programında asgari ücret zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2023 yılı Ocak ayında 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücret ara zammı için Temmuz ayını işaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tarihin en yüksek artışı olacağının altını çizdi. İşte 2023 Temmuz asgari ücret zammında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 18:13
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Bakan Bilgin asgari ücret ara zammı için rakam verdi

Temmuz ayına kısa bir süre kala asgari ücret ara zammı konusu yeniden gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin,"Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise asgari ücretin gözden geçirileceği açıklamıştı. İşte 2023 Asgari ücret zammı son dakika açıklamaları...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Bakan Bilgin asgari ücret ara zammı için rakam verdi

"TEMMUZDA DA EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili tarihsel bir adım attıklarını ve geliri vergi dışı bıraktıklarını dile getirdi ve "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Bakan Bilgin asgari ücret ara zammı için rakam verdi

KAMU İŞÇİSİNİN ZAM PAZARLIĞI

Kamu işçisinin zam pazarlığına da değinen Vedat Bilgin, "700 bini aşkın bir işçi kitlesiyle bizim sürdürdüğümüz toplu sözleşme süreçleri bildiğiniz gibi bir müzakere. Sadece müzakere de değil, bir çekişme atmosferinde geçer." dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Bakan Bilgin asgari ücret ara zammı için rakam verdi

"RAKAMI YARIN PAYLAŞACAĞIZ"

Bakan Bilgin ayrıca "İşçilerimiz müsterih olsun, emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştık. Rakamı yarın paylaşacağız" ifadesini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Bakan Bilgin asgari ücret ara zammı için rakam verdi

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz asgari ücret zam oranı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin ardından zam oranları netleşecek. Net ve brüt asgari ücretin Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Bakan Bilgin asgari ücret ara zammı için rakam verdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret, emekliye ve kamu işçilerine yapılacak zamla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız. "

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