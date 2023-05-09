ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Bakan Bilgin asgari ücret ara zammı için rakam verdi

Temmuz ayına kısa bir süre kala asgari ücret ara zammı konusu yeniden gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin,"Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.
AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise asgari ücretin gözden geçirileceği açıklamıştı. İşte 2023 Asgari ücret zammı son dakika açıklamaları...