MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NE ZAMAN 2023? Memurluk, Şeflik, Saymanlık, Şube Müdürlüğü sınavları ne zaman?

MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NE ZAMAN 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı personelinin, kariyer basamaklarını tırmanmaları için düzenlenen bir sınav olan MEB Görevde Yükselme Sınavı'nda, öğretmenler ve diğer personeller, meslekleriyle ilgili teorik bilgi ve uygulama becerilerini ölçen testlerden geçerek kıdemlerini yükseltebilmektedirler. Peki MEB Görevde Yükselme Sınavı ne zaman 2023? Memurluk, Şeflik, Saymanlık, Şube Müdürlüğü sınavları ne zaman?

MEMURLUK, ŞEFLİK, SAYMANLIK, ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB Görevde yükselme sınavlarından olan "Memurluk", "Şeflik", (En son 2007 yılında yapılan) "Saymanlık" ve "Şube Müdürlüğü" sınavları 16 TEMMUZ 2023 tarihinde yapılacaktır.