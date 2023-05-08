DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023? | DGS başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? - ÖSYM DGS başvuru

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023? | Türkiye'deki önlisans programlarını bitiren öğrencilerin, lisans eğitimine geçiş yapmaları için, ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) geri sayım devam ediyor. 16 Temmuz 2023'te yapılacak sınav için ÖSYM, başvuru tarihlerini duyurdu. Peki DGS başvuruları ne zaman 2023? DGS başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilenler...
2023 DGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimi ile birlikte DGS başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre, Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak. DGS'ye başvurmak isteyen öğrenciler, başvurularını 26 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek.
ki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.
ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.
Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023'de yapılacak.
DGS'DE KAÇ SORU SORULUR, SÜRE KAÇ DAKİKA?
DGS konuları ve soru dağılımı şöyle: 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulur. Sınav süresi 150 dakikadır. Sözel testte Türkçe, sayısal testte matematik ve geometri alanlarına ait sorular çıkar.
2023 DGS KONU DAĞILIMI
TÜRKÇE
- SÖZCÜKTE ANLAM
Gerçek Anlam
Mecaz Anlam
Terim Anlam
Soyut – Somut Anlam
Nitel – Nicel Anlam
Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
Sözcüklerde Anlam İlişkileri
Eş anlamlı Sözcükler
Yakın Anlamlı Sözcükler
Karşıt Anlamlı Sözcükler
Eş sesli (Sesteş) Sözcükler
Genel – Özel İlişkili Sözcükler
Söz Sanatları
Benzetme (Teşbih)
Eğretileme (İstiare)
Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
Değinmece (Kinaye)
Dokundurma (Tariz)
Mübalağa (Abartma)
Dolaylama
Güzel Adlandırma
Somutlama
Söz Öbekleri
Deyimler
Atasözleri
İkilemeler
Pekiştirmeler
Sözün Cümleye Kattığı Anlam
- CÜMLEDE ANLAM
Cümlenin Yorumu
Cümle Vurgusu
Yakın Anlamlı Cümleler
Cümlenin İletisi
Cümle Analizi
Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
Kesin Yargı
Cümlenin Yapısı
Eksiltili Cümleler
Cümle Tamamlama
Cümle Oluşturma
Cümlenin Anlamı
Anlamlarına Göre Cümleler
Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler
Anlatım Biçimleri
Öyküleyici Anlatım
Betimleyici Anlatım
Açıklayıcı Anlatım
Tartışmacı Anlatı
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Benzetme
Tanımlama
Karşılaştırma
Örneklendirme
Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
Sayısal Verilerden Yararlanma
- PARAGRAFTA ANLAM
Paragrafın İçeriği
Paragrafta Konu
Paragrafta Başlık
Paragrafta Ana Düşünce
Paragrafta Yardımcı Düşünceler
Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
Parçaya (Metne) Dayalı Sorular
Paragrafın Yapısı
Paragrafın Bölümleri
- SÖZEL MANTIK
Çıkarım Soruları
Sıralama Soruları
Yer-Konum Bildiren Sorular
Yer-Yön Bildiren Sorular
Özne-Nesne İlişkili Sorular
Tablo Yorumlama Soruları
MATEMATİK
- Temel Kavramlar (Sayılar)
- Sayı Basamakları
- Bölme-Bölünebilme
- OBEB-OKEK
- Rasyonel Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Oran-Orantı
- Problemler
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
İşçi-Havuz Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Kar-Zarar Problemleri
Tablo-Grafik Problemleri
Hız Problemleri
Karışım Problemleri
Hareket Problemleri
- Kümeler
- Fonksiyon
- İşlem
- Modüler Aritmetik
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Olasılık
- Tablo ve Grafik Yorumlama
- Sayısal Mantık
GEOMETRİ
- AÇILAR VE ÜÇGENLER
Geometrik Kavramlar
Açılar
Üçgenler
Üçgen Çeşitleri
Açıortay
Kenarortay
Pisagor Teoremi
Öklid Bağıntıları
Üçgende Açıortay Teoremleri
Üçgende Kenarortay Teoremleri
Üçgende Alan
Üçgende Benzerlik
- ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
Çokgenler
Dörtgenler
Paralelkenar
Dikdörtgen
Kare
Yamuk
Deltoid
- ÇEMBER VE DAİRE
Çemberde Açı
Çemberde Uzunluk
Dairede Alan
Çemberde Benzerlik
- ANALİTİK GEOMETRİ
Noktanın Analitik İncelenmesi
Analitik Düzlem
Doğrunun Denklemleri
- KATI CİSİMLER
Prizma
Dikdörtgenler Prizması
Küp
Silindir
Dönel Silindir
Piramit
Düzgün Piramit
Kesik Piramit
Küre