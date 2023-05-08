DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023? | DGS başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? - ÖSYM DGS başvuru

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023? | Türkiye'deki önlisans programlarını bitiren öğrencilerin, lisans eğitimine geçiş yapmaları için, ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) geri sayım devam ediyor. 16 Temmuz 2023'te yapılacak sınav için ÖSYM, başvuru tarihlerini duyurdu. Peki DGS başvuruları ne zaman 2023? DGS başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilenler...

2023 DGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimi ile birlikte DGS başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre, Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak. DGS'ye başvurmak isteyen öğrenciler, başvurularını 26 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek.

ki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023'de yapılacak.

DGS'DE KAÇ SORU SORULUR, SÜRE KAÇ DAKİKA?

DGS konuları ve soru dağılımı şöyle: 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulur. Sınav süresi 150 dakikadır. Sözel testte Türkçe, sayısal testte matematik ve geometri alanlarına ait sorular çıkar.

2023 DGS KONU DAĞILIMI

TÜRKÇE

SÖZCÜKTE ANLAM

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

Terim Anlam

Soyut – Somut Anlam

Nitel – Nicel Anlam

Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam

Sözcüklerde Anlam İlişkileri

Eş anlamlı Sözcükler

Yakın Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Eş sesli (Sesteş) Sözcükler

Genel – Özel İlişkili Sözcükler

Söz Sanatları

Benzetme (Teşbih)

Eğretileme (İstiare)

Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)

Değinmece (Kinaye)

Dokundurma (Tariz)

Mübalağa (Abartma)

Dolaylama

Güzel Adlandırma

Somutlama

Söz Öbekleri

Deyimler

Atasözleri

İkilemeler

Pekiştirmeler

Sözün Cümleye Kattığı Anlam

CÜMLEDE ANLAM

Cümlenin Yorumu

Cümle Vurgusu

Yakın Anlamlı Cümleler

Cümlenin İletisi

Cümle Analizi

Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler

Kesin Yargı

Cümlenin Yapısı

Eksiltili Cümleler

Cümle Tamamlama

Cümle Oluşturma

Cümlenin Anlamı

Anlamlarına Göre Cümleler

Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

Anlatım Biçimleri

Öyküleyici Anlatım

Betimleyici Anlatım

Açıklayıcı Anlatım

Tartışmacı Anlatı

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Benzetme

Tanımlama

Karşılaştırma

Örneklendirme

Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)

Sayısal Verilerden Yararlanma

PARAGRAFTA ANLAM

Paragrafın İçeriği

Paragrafta Konu

Paragrafta Başlık

Paragrafta Ana Düşünce

Paragrafta Yardımcı Düşünceler

Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular

Parçaya (Metne) Dayalı Sorular

Paragrafın Yapısı

Paragrafın Bölümleri

SÖZEL MANTIK

Çıkarım Soruları

Sıralama Soruları

Yer-Konum Bildiren Sorular

Yer-Yön Bildiren Sorular

Özne-Nesne İlişkili Sorular

Tablo Yorumlama Soruları

MATEMATİK

Temel Kavramlar (Sayılar)

Sayı Basamakları

Bölme-Bölünebilme

OBEB-OKEK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran-Orantı

Problemler

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

İşçi-Havuz Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde Problemleri

Kar-Zarar Problemleri

Tablo-Grafik Problemleri

Hız Problemleri

Karışım Problemleri

Hareket Problemleri

Kümeler

Fonksiyon

İşlem

Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon

Olasılık

Tablo ve Grafik Yorumlama

Sayısal Mantık

GEOMETRİ

AÇILAR VE ÜÇGENLER



Geometrik Kavramlar

Açılar

Üçgenler

Üçgen Çeşitleri

Açıortay

Kenarortay

Pisagor Teoremi

Öklid Bağıntıları

Üçgende Açıortay Teoremleri

Üçgende Kenarortay Teoremleri

Üçgende Alan

Üçgende Benzerlik

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER



Çokgenler

Dörtgenler

Paralelkenar

Dikdörtgen

Kare

Yamuk

Deltoid

ÇEMBER VE DAİRE



Çemberde Açı

Çemberde Uzunluk

Dairede Alan

Çemberde Benzerlik

ANALİTİK GEOMETRİ

Noktanın Analitik İncelenmesi

Analitik Düzlem

Doğrunun Denklemleri

KATI CİSİMLER



Prizma

Dikdörtgenler Prizması

Küp

Silindir

Dönel Silindir

Piramit

Düzgün Piramit

Kesik Piramit

Küre