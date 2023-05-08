2023 ALES/1 SONUÇLARI | ALES 1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - ÖSYM AİS 2023 ALES sınavı sonuç ekranı

2023 ALES/1 SONUÇLARI | ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen lisansüstü eğitim alacak öğrencilerin belirlendiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES), 2023 yılı için ilk oturumu tamamlandı. Sınavda birbirleriyle yarışan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte detaylar ve tüm merak edilenler...

ALES 1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, 16 Nisan'da gerçekleştirilen ALES-1 sınavının sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sınav puanları, internet sitesi üzerinden erişime açılacak olup adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranından sorgulayabilecek.

ÖSYM AİS 2023 ALES SINAVI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES, nitelikli öğrencilerin lisansüstü eğitim programlarına kabul edilmelerinde önemli bir faktördür. Sınav, adayların sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir testi tamamlamasını gerektirir. Sınavda adayların, sayısal ve sözel bölümler için farklı soru tipleri içeren ortalama 80 soruyu yanıtlaması beklenir. Adayların sınavda elde ettikleri puanlar, üniversitelerin lisansüstü eğitim programlarına kabul edilmelerinde önemli bir kriter olarak kullanılmaktadır.

YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI?

2021 ALES kılavuzunda bu konu şu ifadelerle ele alındı:

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

2023 ALES/1 SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.

ALES KONU DAĞILIMI VE SORU SAYISI

TÜRKÇE

Cümlede Anlam

Sözcükte Anlam

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

Anlatım Biçimleri

Sözel Mantık

MATEMATİK

Temel Kavramlar

Çözümleme

Bölme ve Bölünebilme

Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK

Rasyonel Sayılar

Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer

Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

Üslü Sayılar 9. Köklü Sayılar

Denklemler

Oran-Orantı

Sayı ve Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Hareket Problemleri

Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Kümeler

İşlem

Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

SAYISAL MANTIK

Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

Şekil, Yetenek ve Sayı Dizileri

Mantıksal Muhakeme Problemleri

GEOMETRİ

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Üçgende Uzunluk ve Alan

Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

Dörtgenler 6. Çember ve Daire

Analitik Geometri 8. Katı Cisimler

SÖZEL MANTIK