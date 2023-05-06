Haberler Haberler GREEN CARD TEYİT NUMARASI ÖĞRENME 2023 | Green Card başvuru sonuçları onay numarası nasıl öğrenilir? Numara olmadan sonuca bakılır mı?

GREEN CARD TEYİT NUMARASI ÖĞRENME 2023 | Green Card başvuru sonuçları onay numarası nasıl öğrenilir? Numara olmadan sonuca bakılır mı?

ABD'ye gitmek için bölge hükümeti tarafından diğer ülkelerin vatandaşlarına tanınan bir fırsat olan Green Card sonuçlarında geri sayım başladı. 5 Nisan - 8 Kasım tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından başvuru sonuçları, 6 Mayıs Cumartesi günü açıklanıyor. Teyit ya da onay numarası denilen bir şifre ile sonuçlara bakılırken teyit numarasını (confirmation number) kaybeden kişiler arama motorlarında 'Green Card teyit numarası öğrenme 2023, Green Card başvuru sonuçları onay numarası nasıl öğrenilir? Numara olmadan sonuca bakılır mı?' konularını araştırıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 15:10
GREEN CARD TEYİT NUMARASI ÖĞRENME 2023 | Green Card başvuru sonuçları onay numarası nasıl öğrenilir? Numara olmadan sonuca bakılır mı?

GREEN CARD TEYİT NUMARASI ÖĞRENME 2023 | Green Card için başvuruda bulunan vatandaşlar, sonuçlar için nefeslerini tuttu. 5 Nisan - 8 Kasım tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından, ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından diğer ülke vatandaşlarına verilen ve ABD'de yaşama imkanı sunan Yeşil Kart için sonuçlar, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da açıklanacak. Başvuru sonucu sorgulamak için gerekli olan teyit (onay) numarasını kaybeden kişiler arama motorlarında Green Card başvuru sonuçları onay numarası nasıl öğrenilir? Numara olmadan sonuca bakılır mı? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

GREEN CARD TEYİT-ONAY NUMARASI OLMADAN SONUCA BAKILIR MI?

Green Card başvuru sonuçlarını öğrenebilmek için başvuran kişinin Teyit-onay numarası (confirmation number), soyadı ve doğum tarihi bilgilerine sahip olmak gereklidir. Bu bilgilerden herhangi birinin olmaması halinde başvuru sonucuna bakılamaz. Ancak teyit numarasını kaybeden kişiler için numarayı öğrenmenin yolları vardır.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI ONAY NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card onay numarasını unutan vatandaşların, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak teyit numarasını yeniden alabilmeleri mümkün.

2023 GREEN CARD TEYİT NUMARASI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Teyit numarasını unutan kişilerin yapması gereken şey, yukarıdaki bağlantıya tıklamalarının ardından kendilerinden istenen bilgileri eksiksiz şekilde doldurmaktır. Tüm sorular cevaplandıktan sonra Submit (Gönder) butonuna tıklayarak teyit numaranıza ulaşabilirsiniz.

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