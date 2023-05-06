💰1 DOLAR KAÇ TL? | 6 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

6 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,51 (Alış) - 19,52 (Satış)

EURO: 21,48 (Alış) - 21,52 (Satış)

STERLİN: 24,58 (Alış) - 24,70 (Satış)

1 DOLAR = 19,52 TL

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👉6 Mayıs Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.265,34

Gram altın satış: 1.266,25

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.242,00

Çeyrek altın satış: 2.317,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.526,00

Yarım altın satış: 4.648,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.901,00

Tam altın satış: 9.055,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.168,00

Cumhuriyet altını satış: 9.306,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.133,00

Ata altın satış: 9.385,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Mayıs Cumartesi günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.