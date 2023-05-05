SGK UZMAN ERBAŞ BAŞVURU EKRANI e-DEVLET | 2023 Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvuru şartları ve tarihleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine uzman erbaş alımı yapılacağı bilgisi üzerine SGK bünyesine katılmak isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Anadolu Ajansı'nda yer alan ilan metninin ardından uzman erbaş başvuru şartları ve tarihleri ile tüm detaylar da belli oldu. Peki 2023 Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvuru şartları ve tarihleri nedir? İşte SGK uzman erbaş başvuru ekranı e-Devlet...

2023 SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ BAŞVURU TARİHLERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 9-16 Mayıs tarihlerinde, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

2023 SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmiş olmaları (1 Ocak 1996 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

e-DEVLET SGK UZMAN ERBAŞ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN