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SGK UZMAN ERBAŞ BAŞVURU EKRANI e-DEVLET | 2023 Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvuru şartları ve tarihleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bünyesinde istihdam etmek üzere uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Resmi gazete'de yayınlanan iş ilanının ardında SGK bünyesinde çalışmak isteyenler arama motorlarında 2023 Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvuru şartları ve tarihlerini araştırıyor. İşte SGK uzman erbaş başvuru ekranı ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 10:00
SGK UZMAN ERBAŞ BAŞVURU EKRANI e-DEVLET | 2023 Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvuru şartları ve tarihleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine uzman erbaş alımı yapılacağı bilgisi üzerine SGK bünyesine katılmak isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Anadolu Ajansı'nda yer alan ilan metninin ardından uzman erbaş başvuru şartları ve tarihleri ile tüm detaylar da belli oldu. Peki 2023 Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvuru şartları ve tarihleri nedir? İşte SGK uzman erbaş başvuru ekranı e-Devlet...

2023 SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ BAŞVURU TARİHLERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 9-16 Mayıs tarihlerinde, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

2023 SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmiş olmaları (1 Ocak 1996 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

e-DEVLET SGK UZMAN ERBAŞ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • Türk vatandaşı ve erkek olmak.
  • En az lise mezunu olmak.
  • 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
  • Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içinde olanlar için 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
  • Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.
  • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (09 Mayıs 2018 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).
  • Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda yer alan uygun nitelik belgesi almak.
  • Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri, yüzme testi, uygulamalı sınav ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık raporu almak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
  • Askerî okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebep ile çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak.
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzundaki (Mayıs 2023) diğer şartları taşıyor olmak

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