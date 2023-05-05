Haberler Haberler HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2023? | Hıdırellez nedir, neden kutlanır, önemi nedir?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2023? | Hıdırellez nedir, neden kutlanır, önemi nedir?

Baharın gelişini müjdeleyen ve Orta Asya ve Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Hıdırellez, bu yıl mayıs ayının gelişiyle birlikte en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Sembolik ritüeller, dilek tutma, bahar temizliği, hediyeleşme gibi aktivitelerle geçirilen bu bayram hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Hıdırellez ne zaman 2023? Hıdırellez nedir, neden kutlanır, önemi nedir?' sorularının cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 07:50 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 08:00
HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2023? | Hıdırellez nedir, neden kutlanır, önemi nedir?

Orta Asya ve Türk kültürlerinde önemli bir yere sahip olan Hıdırellez'in heyecanı, baharın gelişiyle birlikte etrafı sardı. İsmi Hz. İlyas ile Hızır peygamberlerinin isimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bayram, çeşitli ritüellerle kutlanır. Mayıs ayının ilk haftalarında idrak edilen Hıdırellez hakkında arama motorlarında araştırılan Hıdırellez ne zaman 2023? Hıdırellez nedir, neden kutlanır, önemi nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2023 HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdırellez kutlamaları her yıl Mayıs ayının 5-6'sında gerçekleştirilir. Dolayısıyla, Hıdırellez'in 2023 yılındaki kutlama tarihi Mayıs ayının 5'ini 6'sına bağlayan akşam olacaktır. Ancak, bu tarihlerin bazı yörelerde farklılık gösterebildiği bilinmektedir.

HIDIRELLEZ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Hıdırellez, Orta Asya ve Türk kültüründe baharın gelişini, yenilenmeyi, bereketi ve umudu simgeleyen bir bayramdır. Hızır ile İlyas peygamberlerin isimlerinin birleştirilmesiyle oluşan Hıdırellez, İslam kültüründe Hızır'ın ölümsüzlük ve iyilik sembolü olarak kabul edilmesi ve İlyas peygamberin de Yahudi, Hristiyan ve İslam kültüründe yer alan bir peygamber olarak saygı görüyor olması nedeniyle önemli bir dini ve kültürel anlam taşır.

HIDIRELLEZ'İN ÖNEMİ NEDİR?

Hıdırellez kutlamaları, baharın gelişiyle birlikte doğanın yeniden canlanmasını, insanların da umutlarını tazelemesini, dualar etmesini ve dileklerinin kabul olmasını istemesini simgeler. Bu nedenle, insanlar Hıdırellez'de evlerini ve çevrelerini temizler, sembolik ritüeller gerçekleştirir, piknikler düzenler ve birbirlerine hediyeler verirler.

Hıdırellez'in farklı yörelerde farklı adetleri ve kutlama şekilleri olabilir. Ancak, genel olarak baharın gelişiyle birlikte yenilenme ve umut temasını içerir.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Hıdırellez'in kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellez'in Orta Asya, Orta Doğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu, bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yönündedir. Eski Türkler 21 Haziran'da baharın gelişini kutlardı. Günümüzde de Anadolu'da dilek dilenmiş kâğıdı ağaca asma, ateşten atlama gibi eski Türk ritüelleri devam etmektedir. Yine de Hıdırellez'i tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır.

İlk Çağ'dan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Osmanlı itibarıyla Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktadır. Kimi yazılı eserler bu tipteki en eski ritüellerin milattan önce Mezopotamya'da Ur şehrinde yapıldığını göstermektedir. Kışın bitişiyle "Tammuz" ismi altında kutlanan bu ritüeller Mezopotamya ovasını sulayan Fırat ve Dicle nehirlerinin uyaran gücünü temsil etmektedir.

DİĞER
Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen: Bu seçim vatanseverlerin ülkeye sahip çıkanların seçimi
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'a bakın! Liseli aşıklar gibi...
Kartal Redmond'un alternatifini buldu!
Galatasaray'da Özbek'ten özel prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
DSİ kura çekilişi asil ve yedekler isim listesi!
Kış geri döndü, montları giyin! 5 Mayıs hava durumu
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
HIDIRELLEZ GÜNÜ VE GECESİ OKUNACAK DUALAR | Hıdırellezde hangi dualar ve tesbihler okunur? Hıdırellez gecesi nasıl dilek dilenir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
90+ Başakşehir 90+ Başakşehir 00:54
En özel ödüller En özel ödüller 00:52
Napoli şampiyon Napoli şampiyon 00:51
Avantaj Eczacı’da Avantaj Eczacı’da 00:48
Haaland şov Haaland şov 00:47
Erdem Can’a koçlardan destek Erdem Can’a koçlardan destek 00:46
Daha Eski
Boston fark attı Boston fark attı 00:45
Enes Ünal rekor kırdı Enes Ünal rekor kırdı 00:44
Stefan Kuntz’la devam Stefan Kuntz’la devam 00:41
"Adalet istiyoruz" "Adalet istiyoruz" 00:40
Başakşehir son dakikada kazandı! Başakşehir son dakikada kazandı! 00:38
Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü 00:38