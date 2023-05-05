Haberler Haberler BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ARA ZAM MÜJDESİ | Asgari ücret, emekli ve memur maaşına ek zam geliyor! Enflasyon farkına refah payı eklenecek

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ARA ZAM MÜJDESİ | Asgari ücret, emekli ve memur maaşına ek zam geliyor! Enflasyon farkına refah payı eklenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Giresun mitinginin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, asgari ücrete, memur maaşlarına ve emekli maaşlarına iyileştirme yapılacağının sözünü verdi. Başkan Erdoğan, enflasyon farkının yanı sıra refah payı da eklenerek yapılacak zamların Temmuz ayında çalışan ve emeklileri rahatlatacağını ifade etti. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 09:40 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 10:01
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ARA ZAM MÜJDESİ | Asgari ücret, emekli ve memur maaşına ek zam geliyor! Enflasyon farkına refah payı eklenecek

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ARA ZAM MÜJDESİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da yaptığı mitingin ardından sosyal medya hesabında memur, emekli ve asgari ücretlilere zam sözü verdi. Maaşların iyileştirileceğini ve ara zamma enflasyon farkının yanı sıra refah payının da ekleneceğini belirten Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından arama motorlarında Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINA TEMMUZ'DA ZAM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur zammı için heyecanlandıran açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı. Enflasyon farkının yanı sıra refah payının da dikkate alınacağını belirten Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarında yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerle refah kaybını telafi ediyoruz. İnşallah Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi rahatlatacağız."

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Asgari ücret bu yıl için yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 lira, net ise 8 bin 506 lira uygulanıyor. Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması bekleniyor. Yeni asgari ücrette de enflasyon rakamları belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor. Enflasyon yüzde 20 artarsa net 10 bin 200 lira, yüzde 30 artarsa net 13 bin 10 lira, yüzde 40 artarsa net 14 bin 11 lira olacak.

TÜİK'in açıklamasına göre enflasyon, Nisan'da yüzde 2.39 olarak açıklandı.Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise enflasyon, Mayısta yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 olacak. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 gerçekleşecek. SSK, Bağ-Kur, emeklileri refah payı hariç bu oranda zam alacak. Refah payıyla birlikte bu oran yüzde 35'e ulaşması bekleniyor. Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin zammı da toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile belirleniyor. Yüzde 6 toplu sözleşme artışı, ilk 6 ayda yüzde 8'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı olacak memur ve emeklilerinin artışı da yüzde 21.43'lük 6 aylık enflasyon tahminine göre yüzde 19.18 olacak. Refah payının yüzde 30 ya da yüzde 35'i tamamlama şeklinde olması bekleniyor.

TÜİK'in verilerine göre 4 aylık enflasyon verileri şöyle:

👉Ocak ayı enflasyonu: 6,65
👉Şubat ayı enflasyonu: 3,15
👉Mart ayı enflasyonu: 2,29
👉Nisan ayı enflasyonu: 2,39

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu anda en düşük emekli, memur maaşı ve asgari ücret şöyle:

  • En düşük emekli maaşı: 7 bin 500 TL
  • En düşük memur maaşı: 11 bin 848 TL
  • Asgari ücret: 8 bin 506 TL

Gelecek ara zamla birlikte en düşük emekli, memur maaşı ve asgari ücret hesaplamaları ise şöyle:

YÜZDE 20 ZAM

  • Zamlı en düşük emekli maaşı: 9.000 TL
  • Zamlı en düşük memur maaşı: 14.217 TL
  • Zamlı asgari ücret: 10.207 TL

YÜZDE 30 ZAM

  • Zamlı en düşük emekli maaşı: 9.750 TL
  • Zamlı en düşük memur maaşı: 15.402 TL
  • Zamlı asgari ücret: 11.057 TL

YÜZDE 40 ZAM

  • Zamlı en düşük emekli maaşı: 10.500 TL
  • Zamlı en düşük memur maaşı: 16.587 TL
  • Zamlı asgari ücret: 11.908 TL

YÜZDE 50 ZAM

  • Zamlı en düşük emekli maaşı: 11.250 TL
  • Zamlı en düşük memur maaşı: 17.772 TL
  • Zamlı asgari ücret: 12.825 TL

YÜZDE 60 ZAM

  • Zamlı en düşük emekli maaşı: 12.000 TL
  • Zamlı en düşük memur maaşı: 18.956 TL
  • Zamlı asgari ücret: 13.609 TL

YÜZDE 70 ZAM

  • Zamlı en düşük emekli maaşı: 12.750 TL
  • Zamlı en düşük memur maaşı: 20.141 TL
  • Zamlı asgari ücret: 14.460 TL

YÜZDE 80 ZAM

  • Zamlı en düşük emekli maaşı: 13.500 TL
  • Zamlı en düşük memur maaşı: 21.326 TL
  • Zamlı asgari ücret: 15.310 TL

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