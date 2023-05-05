Haberler Haberler AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | AÖL 2. dönem açık lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açılanacak? - MEB 2. dönem AÖL sonuçları

AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | AÖL 2. dönem açık lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açılanacak? - MEB 2. dönem AÖL sonuçları

Açıköğretim Liseleri'nde 2. dönem yapılan sınavlarda son güne girildi. 30 Nisan Pazar günü saat 23.59'a kadar online olarak yapılabilen sınavların tamamlanmasıyla AÖL sınav sonuçları da en çok araştırılan konular arasında ilk sıralara yükseldi. İşte arama motorlarında araştırılan 'AÖL sonuç sorgulama ekranı 2023 | AÖL 2. dönem açık lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açılanacak? - MEB 2. dönem AÖL sonuçları' ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 09:31 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 10:01
AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | AÖL 2. dönem açık lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açılanacak? - MEB 2. dönem AÖL sonuçları

MEB 2. DÖNEM AÖL SONUÇLARI | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açıköğretim Lise sınavları sona eriyor. Çevrimiçi olarak yapılan ve 30 Nisan Pazar günü saat 23.59'a kadar devam eden sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, şimdi de sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladı. İşte arama motorlarında araştırılan AÖL sonuç sorgulama ekranı 2023 | AÖL 2. dönem açık lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açılanacak? - MEB 2. dönem AÖL sonuçları ve merak edilenler...

AÖL 2. DÖNEM AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇILANACAK?

Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar genellikle 1-2 hafta içinde erişime açılıyor. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 8-14 Mayıs tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Açık lise ve açık ortaokul sınav sonuçlarıyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

2023 AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlenmiştir. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

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