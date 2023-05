ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2023? | Annelerimizin sevgi ve desteğine olan minnettarlığımızı göstermek için ortaya atılmış bir gün olan Anneler Günü, her yıl dünyadaki birçok ülke tarafından aynı tarihte kutlanmaktadır. Elimizi her uzattığımızda yanıbaşımızda bulduğumuz annelerimizi bir gün değil her gün hatırlamanın yanı sıra gelenek haline gelen Anneler Günü'nü çiçekler, hediye kartları, özel yemekler veya aile etkinlikleri gibi kutlamalarla geçirmek isteyenler arama motorlarında Anneler Günü ne zaman 2023? Anneler Günü hangi gün, hangi tarihte, ayın kaçında? sorularını araştırıyor. İşte 2023 Anneler Günü tarihi...

2023 ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN, HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA?

Annelerimizin hayatımızdaki önemli rolünü kutlamak ve onlara minnettarlığımızı göstermek için harika bir fırsat olan Anneler Günü, bu yıl 14 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü, günümüzde kutlandığı şekliyle 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Anneler Günü'nün fikri, Anna Jarvis adında bir kadına dayanır. Anna Jarvis, 1905 yılında annesi öldürülen bir kadındı ve annesinin anısını yaşatmak için bir Anneler Günü düzenlenmesi gerektiğine inanıyordu.

Anna Jarvis, 1908 yılında West Virginia'da ilk Anneler Günü kutlamasını düzenledi ve bu kutlama, ülke genelinde yayıldı. 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson, Anneler Günü'nü resmi tatil ilan etti ve her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü olarak kutlanmasını önerdi.

Anneler Günü'nün yayılması, diğer ülkelerde de kutlanmasına neden oldu. Bugün, dünya genelinde birçok ülke, Anneler Günü'nü farklı şekillerde kutlar ve annelerin sevgi ve şefkatleri için minnettarlıklarını gösterir.

ANNA JARVIS'İN ÖLÜMÜ

Anna Jarvis, son yıllarında Anneler Günü'nün ticarileşmesi ve gösterişli kutlamalar tarafından istismar edilmesine karşı çıkmıştı. Bu nedenle, Anna Jarvis son yıllarında, Anneler Günü'nün orijinal amacının bozulduğunu düşünüyordu.

Anna Jarvis, 1948 yılında Philadelphia'da 84 yaşındayken hayatını kaybetti. Ölüm nedeni, doğal sebeplerdi. Ancak, ölümünden önceki yıllarda sağlık sorunları yaşadığı ve yoksulluk içinde kaldığı bilinmektedir.

Anna Jarvis, Anneler Günü'nün bir tüketim günü haline gelmesine karşı çıkarak, bu özel günün annelerin sevgi ve şefkatine saygı göstermek için kutlanması gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle, onun anısına Anneler Günü, hala birçok ülkede, annelerin sevgi ve özverilerine saygı göstermek için kutlanmaktadır.

ANNELER GÜNÜ HANGİ ÜLKELERDE, NE ZAMAN KUTLANIR?