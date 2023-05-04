HIDIRELLEZ'DE NASIL DİLEK TUTULUR? | 🌹 Hıdırellez gül ağacı dileği nasıl dilenir?

HIDIRELLEZ'DE NASIL DİLEK TUTULUR?🌹 | Orta Asya ve Türk kültürlerinde önemli bir yere sahip olan Hıdırellez'in heyecanı, baharın gelişiyle birlikte etrafı sardı. İsmi Hz. İlyas ile Hızır peygamberlerinin isimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bayram, çeşitli ritüellerle kutlanır. Mayıs ayının ilk haftalarında idrak edilen Hıdırellez hakkında arama motorlarında araştırılan Hıdırıllez'de nasıl dilek tutulur? Hıdırellez gül ağacı dileği nasıl dilenir? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

🌸HIDIRILLEZ'DE NASIL DİLEK TUTULUR?🌸

🌸Hıdırellez, baharın gelişini, yenilenmeyi ve umudu simgeleyen bir bayramdır. Bu bayramda, insanlar geleneksel olarak dileklerini dile getirirler ve bunların kabul olmasını umarlar. Hıdırellez dilekleri genellikle Hızır ve İlyas peygamberlere yöneltilir ve dualar edilir.

🌸Hıdırellez gecesi uyumadan önce bir niyet belirleyin. Niyetinizi belirlerken, dileğinizi net bir şekilde ifade etmeye çalışın ve içten bir şekilde dileyin.

🌸Hıdırellez gecesi, gökyüzünde yıldızları izleyerek dilek dilenebilir. Bazı insanlar dileklerini, Hızır ve İlyas peygamberlere hitaben gökyüzüne doğru söylerler.

🌸Hıdırellez gecesi mum yakarak da dilek dilenebilir. Mum yakarken, dileğinizi net bir şekilde ifade edin ve içten bir şekilde dilek tutun.

🌸Bazı insanlar Hıdırellez gecesi sembolik ritüeller gerçekleştirirler. Örneğin, dilek tutmak için bir kağıda yazıp ateşe verirler.

🌸Hıdırellez gecesi, cami veya mescitlere giderek dua edebilirsiniz. Hızır ve İlyas peygamberlere dua ederek dileklerinizi ifade edebilirsiniz.

Özetle, Hıdırellez dileği dilemek için farklı yöntemler vardır. Ancak, en önemli şey dileğinizi net bir şekilde ifade etmek ve içten bir şekilde dilemektir.

🌹 HIDIRELLEZ GÜL AĞACI DİLEĞİ NASIL DİLENİR?🌹

🌹Bazı bölgelerde Hıdırellez'den bir gün önce akşam evin her üyesi, madeni para işaretleyerek bir çantanın içine koyuyor. Gül ağacının dibine bırakılan çanta, Hıdırellez sabahı açılıyor ve herkes kendi parasını bereket getirdiğine inanarak cüzdanında saklıyor.

🌹Bursa ve birçok kentte, bolluk getireceği inancıyla kapı önleri Hıdırellez sabahı evin yönüne doğru süpürülüyor.

🌹Üzerine çeşitli dilekler, niyetler yazılan kağıtlar açık olarak ve yavaşça bir akarsuya bırakılıyor. Kağıtlar, yazıları üste gelecek şekilde suya düşerse dileklerin kabul olacağına inanılıyor.

🌹Balıkesir ve Çanakkale'de bazı yörelerde Hıdırellez günü, güneş doğmadan su kenarlarına gidiliyor ve bu suyla kadınlar, ellerini, yüzlerini yıkıyor.

🌹Çanakkale'de Hıdırellez öncesi akşam gül ağacının dibine fasulye gömülüyor ve bu sabaha kadar yeşerirse tutulan dileğin gerçekleşeceğine inanılıyor.

🌼HIDIRELLEZ'DE NE YAPILIR?🌼

🌼Hıdırellez denince akıllara ilk olarak her tür hastalık ve kötülükten korunmak için yakılan ateşin üzerinden üç kez atlanması ve dileklerin kağıda yazılarak gül ağacının altına gömülmesi ya da asılması geliyor.

🌼O gün yapılan bir başka ritüele göre deniz ya da dere kenarından dilek tutularak toplanan 41 taş 1 yıl boyunca saklanıyor bir sonraki Hıdırellez'de bu taşlar suya atılıp, yenisi toplanıyor.

🌼Deniz kenarından kırık dalgalardan bir kaba doldurulan deniz suyu da bolluk ve bereket için evin içerisine serpiliyor.

🌼Üzerine çeşitli dilek, niyet yazılan kağıtlar açık olarak ve yavaşça bir akarsuya bırakılıyor. Otlarda biriken çiğ damlalarından yoğurt yapılıyor ve hamur mayalanıyor.

🌼Bekar kızlardan alınan yüzük, kolye ve boncuk gibi eşyalar içerisi su dolu çömleğin içerisine konup, çömleğin ağzına yeşillik bırakılarak üzeri kırmızı bir yemeni ile örtülüp kilitlenerek gül ağacının dibine bırakılıyor. Ertesi gün çömlek başına toplanan kızlardan birinin üzerinden kilit açılarak maniler eşliğinde çömlekteki eşyalar çıkarılıyor.

🌼Bereket getireceği düşünülerek keselere konan bakliyat, gül ağacına asılarak 1 gece bekletiliyor, bu malzemeler 1 yıl boyunca yemeklere az az konarak tüketiliyor. Kurulan salıncakta oturan genç kızı bu kişiyle evlenmek isteyen delikanlı sallıyor.

🌼Verim vermeyen ağacın yanına balta ile gidilerek ürün vermesi yoksa kesileceği söyleniyor.