Haberler Haberler DSİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | DSİ 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Bölge Müdürlüğü kura çekilişi asil ve yedekler tam liste!

DSİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | DSİ 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Bölge Müdürlüğü kura çekilişi asil ve yedekler tam liste!

Devlet Su İşleri'ne çeşitli branş ve kadrolarda alımı yapılacak 908 kişi için kura çekilişi devam ederken ilana başvuran adayların heyecanlı bekleyişi de sürüyor. DSİ 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. ve 11. bölgede yapılan kura çekilişlerinin sonuçları en çok araştırılanlar listesinde yerini aldı. İŞKUR ortaklığıyla yapılacak alımlar için arama motorlarında sorgulanan 'DSİ kura sonuçları isim listesi, DSİ kura çekilişi asil ve yedekler tam liste' konularını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 08:13 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 08:20
DSİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | DSİ 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Bölge Müdürlüğü kura çekilişi asil ve yedekler tam liste!

Devlet Su İşleri'nin, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 908 personel alımı yapacağını duyurmasının ardından başvuru süreci sona ererek kura çekilişleri başladı. İŞKUR üzerinden yapılan başvurularda, şartları sağlayan adaylar arasından kura çekilişi ypaılırken DSİ 1. Bölge Müdürlüğü(Bursa), DSİ 3. Bölge Müdürlüğü(Eskişehir), DSİ 4. Bölge Müdürlüğü(Konya), DSİ 5. Bölge Müdürlüğü(Ankara), DSİ 6. Bölge Müdürlüğü(Adana), DSİ 7. Bölge Müdürlüğü(Samsun), DSİ 8. Bölge Müdürlüğü(Erzurum), DSİ 9. Bölge Müdürlüğü(Elazığ), DSİ 10. Bölge Müdürlüğü(Diyarbakır) ve DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'ne (Edirne) başvuruda bulunanlar arama motorlarında DSİ kura çekilişi asil ve yedekler tam listeyi araştırıyor. İşte detaylar...

DSİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

DSİ 908 sürekli işçi alımı kura çekimi 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulurken bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

DSİ KURA ÇEKİLİŞİ ASİL VE YEDEKLER TAM LİSTE

DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan ediliyor.

BURSA DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ESKİŞEHİR DSİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KONYA DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ANKARA DSİ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ADANA DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

SAMSUN DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ERZURUM DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ELAZIĞ DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

DİYARBAKIR DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

EDİRNE DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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