Haberler Haberler atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺 | atv nasıl izlenir? atv yayın akışı - Bugün atv'de ne var?

atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺 | atv nasıl izlenir? atv yayın akışı - Bugün atv'de ne var?

Türkiye'nin en sevilen televizyonu atv'de yeni dizi ve programlar heyecan yarattı. Ben Bu Cihana Sığmazam, Bir Küçük Gün Işığı, Kuruluş Osman, Aldatmak, Yalnız Kurt, Kardeşlerim ve Gül Masalı milyonları ekrana kilitleyen diziler oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane, Esra Erol'da, Kim Milyoner Olmak İster, Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru gibi programlar da milyonlarca kişi tarafından izlenen ve merak edilen yayınlar arasında yer alıyor. Televizyon dışında atv izlemek isteyenler, atv.com.tr üzerinden canlı yayın izleyebiliyor. Peki, atv nasıl izlenir? atv canlı yayın izle linki var mı? atv yayın akışı ve diğer tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 23:32 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 09:03
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺 | atv nasıl izlenir? atv yayın akışı - Bugün atv'de ne var?

Türkiye'nin en köklü ve en sevilen televizyonlarından atv'de birçok dizi ve program internet üzerinden takip ediliyor. atv canlı izlemek isteyen birçok kişi arama motorlarında ve sosyal medyada atv canlı izle linki araştırıyor. Peki, atv nasıl izlenir? atv canlı yayın izle linki var mı? atv yayın akışı ve diğer tüm detaylar...

👉ATV'NİN CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

💶F.BAHÇELİ ESKİ YILDIZIN SERBEST KALMA MADDESİ DUDAK UÇUKLATTI!

📌 atv NASIL İZLENİR?

  • Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .
  • Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.
  • Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.
  • Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..
  • Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.
  • Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.
  • Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

Frekans değerleri;

Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

👉 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NE?

atv YAYIN AKIŞI 20.09.2022

  1. 06.10 Bir Zamanlar Çukurova
  2. 08.00 Kahvaltı Haberleri
  3. 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  4. 13.00 atv Gün Ortası
  5. 14.00 Mutfak Bahane
  6. 16.00 Esra Erol'da
  7. 19.00 atv Ana Haber
  8. 20.00 Ben Bu Cihana Sığmazam 1.Bölüm

👉ATV'NİN CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Jorge Jesus’un prensini alıyor…
Şeyma Subaşı ile evlenen Mohammed Alsaloussi aile baskısı yüzünden nikahtan önce öyle bir şey yaptı ki...
Onyekuru'dan flaş G.Saray paylaşımı!
Cimbom B Planını şimdiden hazırladı! Kiralık gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2023 Hıdırellez ne zaman, neden kutlanır?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
2023 Kurban Bayramı ne zaman?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam Kerem dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam 09:50
Onyekuru'dan flaş G.Saray paylaşımı! Onyekuru'dan flaş G.Saray paylaşımı! 09:49
Jesus'a sert eleştiri: Teknik direktörlüğe yeni başlayanlar bile... Jesus'a sert eleştiri: Teknik direktörlüğe yeni başlayanlar bile... 09:08
Başakşehir - Ankaragücü maçı saat kaçta? Başakşehir - Ankaragücü maçı saat kaçta? 09:08
Enes Ünal İspanya'da rekor kırdı! Enes Ünal İspanya'da rekor kırdı! 08:40
Lazio 3 puanı iki golle aldı! Lazio 3 puanı iki golle aldı! 01:32
Daha Eski
Lazio 3 puanı iki golle aldı! Lazio 3 puanı iki golle aldı! 01:32
Hem kupa, hem lig... Hem kupa, hem lig... 01:28
Atletico Madrid'den farklı galibiyet! Atletico Madrid'den farklı galibiyet! 01:15
Atletico Madrid'den farklı galibiyet! Atletico Madrid'den farklı galibiyet! 01:14
Enes Ünal Getafe'nin umutlarını sürdürüyor! Enes Ünal Getafe'nin umutlarını sürdürüyor! 01:06
Enes Ünal Getafe'nin umutlarını sürdürüyor! Enes Ünal Getafe'nin umutlarını sürdürüyor! 01:05