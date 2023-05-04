Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI CANLI - 4 Mayıs Perşembe 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

ALTIN FİYATLARI CANLI - 4 Mayıs Perşembe 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

4 MAYIS PERŞEMBE altında son durum - Altın, ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği bir para biriktirme yöntemi olan altın alış ve satış işlemlerinin kura göre değişimi de güni çinde sık sık araştırılan konular arasında. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları arama motorlarında sıklıkla sorgulanırken 4 Mayıs altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altında anlık son durum ve canlı kur takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 06:51
ALTIN FİYATLARI CANLI - 4 Mayıs Perşembe 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 4 Mayıs Perşembe günü yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu merak ediyor. İç piyasaya göre şekillenen ve alım gücüne büyük ölçüde etki eden altın fiyatları, ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

4 Mayıs Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.279,51

Gram altın satış: 1.279,75

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.267,00

Çeyrek altın satış: 2.319,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.521,00

Yarım altın satış: 4.624,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?👇

Tam altın alış: 8.901,00

Tam altın satış: 9.055,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.089,00

Cumhuriyet altını satış: 9.227,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?👇

Ata altın alış: 9.133,00

Ata altın satış: 9.385,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Mayıs Perşembe günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son Dakika: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanma tarihi belli oldu! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanacağı o tarih!
Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’üne bakın! Çağrı Şensoy ile Buse Arslan evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler...
F.Bahçe'den penaltı beklentisi!
Cimbom B Planını şimdiden hazırladı! Kiralık gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Son dakika deprem mi oldu 4 Mayıs?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (3 Mayıs)
TRT Tabii ücreti, üyelik ekranı!
MEB 45 bin atama kontenjan, branş ve taban puanları listesi
MSÜ ADP nedir, nasıl belirlenir, ne işe yarar?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio 3 puanı iki golle aldı! Lazio 3 puanı iki golle aldı! 01:32
Lazio 3 puanı iki golle aldı! Lazio 3 puanı iki golle aldı! 01:32
Hem kupa, hem lig... Hem kupa, hem lig... 01:28
Atletico Madrid'den farklı galibiyet! Atletico Madrid'den farklı galibiyet! 01:15
Atletico Madrid'den farklı galibiyet! Atletico Madrid'den farklı galibiyet! 01:14
Enes Ünal Getafe'nin umutlarını sürdürüyor! Enes Ünal Getafe'nin umutlarını sürdürüyor! 01:06
Daha Eski
Enes Ünal Getafe'nin umutlarını sürdürüyor! Enes Ünal Getafe'nin umutlarını sürdürüyor! 01:05
Cimbom B Planını şimdiden hazırladı! Kiralık gelecek Cimbom B Planını şimdiden hazırladı! Kiralık gelecek 00:51
Sivasspor ile F.Bahçe yenişemedi! Sivasspor ile F.Bahçe yenişemedi! 00:44
Jorge Jesus'tan hakem isyanı! Jorge Jesus'tan hakem isyanı! 00:44
F.Bahçe Beko seride 2-1 geriye düştü! F.Bahçe Beko seride 2-1 geriye düştü! 00:44
Türk Telekom EuroCup finalini kaybetti! Türk Telekom EuroCup finalini kaybetti! 00:44