Haberler Haberler SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU? | Adana'da deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? - 3 Mayıs 2023 son depremler

SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU? | Adana'da deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? - 3 Mayıs 2023 son depremler

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Adana ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin henüz AFAD'dan olumsuz ihbar olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmazken vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 3 Mayıs 2023 son depremler' konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:34 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:00
SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU? | Adana'da deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? - 3 Mayıs 2023 son depremler

SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'da korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa dökülürken arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 3 Mayıs 2023 son depremler' konuları araştırılıyor.

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Aladağ ilçesinde, 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 09.20'de yaşanan depremin derinliği ise 13 km olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından AFAD'a olumsuz bir ihbar yapılıp yaplımadığı henüz bilinmiyor.

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