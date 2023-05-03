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MSÜ TERCİH EKRANI | MSÜ 2023 taban puanları

Milli Savunma Üniversitesi'nce gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçlar belli oldu ve tercih işlemleri 3 Mayıs Çarşamba itibarıyla başladı. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nda kadınlar ve erkekler için farklı taban puanları belirleyen Milli Savunma Üniversitesi'nin bünyesinde eğitim almak isteyen adaylar, tercihlerin nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte MSÜ tercih ekranı ve MSÜ 2023 taban puanları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:20 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:20
MSÜ TERCİH EKRANI | MSÜ 2023 taban puanları

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçlarının erişime açılmasının ardından beklenen tercih dönemi de başladı. https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulan tercih tarihleri, 3-25 Mayıs 2023 olarak belirlenirken sınavda başarılı olup tercih yapmak isteyen adaylar tercih ekranı ve taban puanları araştırıyor. İşte detaylar...

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ'nün resmi internet sitesinde, tercih tarihleri ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır."

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 02 Nisan 2023 tarihinde icra edilen 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) katılan ve 2023-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

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MSÜ 2023 TABAN PUANLARI

2023 MSÜ taban puanları listesi henüz açıklanmadı. Tercih işlemleriyle açıklanması bekelen MSÜ taban puanları ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

Ancak tercih işlemleri yaparken adaylar genellikle geçtiğimiz yılın taban puanlarını dikkate aldığından haberimizde 2022 MSÜ taban puanlarını derledik. İşte bölüm bölüm Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları...

MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

  • Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667
  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110
  • Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

  • Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 350,92813
  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 311,56385
  • Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375
  • Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 348,02558

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI

  • Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629
  • BANDO Astsubay Meslek Yüksek Okulu ADAYLARI
  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660
  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

2022 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

  • Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813
  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385
  • Kara Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375
  • Kara Harp Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

2022 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

  • Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667
  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu Sahil Güvenlik Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110
  • Kara Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266
  • Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI

  • Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI

  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660
  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

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