DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 | DSİ sonuçları sorgulama ekranı

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇ EKRANI - Devlet Su İşleri 908 personel alımı başvuruları tamamlandı. Başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını beklemeye başladı. DSİ 908 işçi alımı ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. İŞKUR'dan yapılan başvuruların sonuçları ne zaman belli olacak? DSİ işçi alım sonuçları açıklandı mı? Devlet Su İşleri işçi alımı sonuçları belli mi? İşte detaylar...

DSİ İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE AÇILAN KONTENJANLAR

Elektrik, Elektrik-elektronik, elektrik-jeneratör, inşaat, tarım, makine, yer altı suları, bilgisayar, pompa, harita tapu ve kadastro, iklimlendirme ve soğutma ile hidrolojik-pnömatik teknisyeni alınacak.

Bunun yanında bekçi, akaryakıtçı, ambar işçisi, aşçı, aşçı yardımcısı, bahçıvan, boyacı badanacı, düz işçi, hidrolog yardımcısı, jeofizik teknisyeni, kaloriferci, laborant yardımcısı, sıhhi tesisatçı, su dağıtım teknisyeni ve sürveyan branş dağılımı içerisinde yer alıyor.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ sürekli işçi alımı başvuru sonuçları 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek. Başvuru sonuçları ile ilgili bilgiler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden açıklanacak.

DSİ tarafından yapılan açıklamada, "Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim(tebligat) yapılmayacaktır. İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecektir." ifadelerine yer verildi.