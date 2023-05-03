Haberler Haberler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BAŞVURU EKRANI 2023 | DİB 4 bin 538 personel alımı başvuru şartları, branş dağılımı, açılan kontenjanlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BAŞVURU EKRANI 2023 | DİB 4 bin 538 personel alımı başvuru şartları, branş dağılımı, açılan kontenjanlar

Diyanet İşleri Başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 4 bin 538 kişi için ilan açtı. Nisan ayında başlayan başvurular 5 Mayıs Cuma günü sona erecek. DİB bünyesinde çalışmak isteyen adaylar aşçı, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför gibi kadrolarda açılan ilanlara başvuru ekranı için araştırmalara girişirken arama motorlarında araştırılan 'Diyanet İşleri Başkanlığı başvuru ekranı 2023, DİB 4 bin 538 personel alımı başvuru şartları, branş dağılımı, açılan kontenjanlar' konularını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:00
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BAŞVURU EKRANI 2023 | DİB 4 bin 538 personel alımı başvuru şartları, branş dağılımı, açılan kontenjanlar

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca (DİB) açılan 4 bin 538 kişilik ilan ile çeşitli kadrolarda görevlendirimek üzere binlerce kişiye istihdam sağlanacağı belirtildi. 26 Nisan'da başlayan başvuruların 5 Mayıs Cuma günü sona ereceği bildirilirken özel ve genel başvuru şartlarını sağlayan adayların yalnızca internet üzerinden başvuru yapması yeterli oluyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı başvuru ekranı 2023, DİB 4 bin 538 personel alımı başvuru şartları, branş dağılımı, açılan kontenjanlar...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI NASIL BAŞVURULUR?

DİB personel alımı başvuru işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar "sinav.diyanet.gov.tr" adresine giriş yaparak e-Devlet giriş seçeneği ile T.C. kimlik numarası ve şifresiyle başvurularını gerçekleştirebilir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.

2023 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

6. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmama

Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. Bu durumda olan adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI VE AÇILAN KONTENJANLAR

  • Destek Personeli Aşçı (235 kadın - 444 erkek)
  • Temizlik Personeli (1118 kadın - 853 erkek)
  • Destek Personeli Şoför (51 erkek)
  • Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (kadın 746- erkek 1091)

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