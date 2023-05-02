Hakkı Yalçın'dan çarpıcı sözler! "Ligin psikolojik lideri Fenerbahçe'dir"

Maçtan sonra böyle bir futbolcuya dersini vermek yerine zalimliğe kol kanat geren ve "hakemler Fenerbahçe'ye çok kolay kırmızı kart gösteriyor" diyen Jesus'a bir ayna tutsam dönüp bakmaz. Böyle adamlar için hiçbir şeyden sorumlu olmadıkları bencil bir mekandır aynalar. Ya da mızıkçılıkla süslü bir camekan!