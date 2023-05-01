DOĞAL GAZ KARARI RESMİ GAZETE'DE | Fatura sıfırlanıyor! - Doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak?

DOĞAL GAZ KARARI RESMİ GAZETE'DE | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın filyosta müjdelediği ücretsiz Karadeniz doğal gazı için nefesler tutulmuşken Resmi Gazete'de yayınlanan kararla proje yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin ilk açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den gelirken arama motorlarında araştırılan doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

DOĞAL GAZ NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde, yaptığı açıklama ile aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedelinin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağını belirten Başkan Erdoğan, konutlarda hem su tüketiminde hem de ısınma için kullanılan doğalgazın 1 ay boyunca ücretsiz olacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte bedava doğal gazın detayları da ortaya çıktı. Buna göre, konutlara 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında verilen doğalgaz ücretsiz olacak.

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğalgaz bedeli alınmayacak.

1 MAYIS 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR '0' OLACAK

Konuya ilişkin bir açıklama da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesinin detaylarını açıklayan Bakan Dönmez, "Doğalgaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor. Diğer taraftan bu işlemle ilgili Cumhurbaşkanı kararı ve kararnameleri istihsal ediliyor. Ancak şunu net söyleyebilirim. Bize 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğal gaz sayaçlarında okuma yapılmaması söylendi. Ancak sehven okuma yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istendi. Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak ve diyecek ki; Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ise doğalgaz müjdesiyle ilgili açıklamasında şu bilgileri paylaşmıştı:

"Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.

Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir.

Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum."