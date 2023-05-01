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AY TUTULMASI SAAT KAÇTA 5 Mayıs 2023? | Ay tutulması kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? Türkiye'den görülecek mi?

Gökyüzünde Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesiyle oluşan ve Ay'ın yüzeyindeki kısmi veya tam bir kararmaya neden olan Ay Tutulması, bu yıl ilk kez gerçekleşecek.2023'ün ilk ay tutulmasının akrep burcunda olacağı bilinirken bu mucizevi gök olayına şahit olmak isteyenler araştırmalara başladı. Peki Ay Tutulması saat kaçta 5 Mayıs 2023? Ay tutulması kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? Türkiye'den görülecek mi?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 13:51 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 14:00
AY TUTULMASI SAAT KAÇTA 5 Mayıs 2023? | Ay tutulması kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? Türkiye'den görülecek mi?

AKREP BURCUNDA AY TUTULMASI | 2023'ün ilk Ay Tutulması 5 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek. Astroloji meraklıların yoğun ilgi gösterdiği Ay Tutulması, gök bilimciler tarafından da heyecanla bekleniyor. Ay Tutulmasını seyretmek isteyenler arama motorlarında 'Ay Tutulması saat kaçta 5 Mayıs 2023? | Ay tutulması kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? Türkiye'den görülecek mi?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

5 MAYIS AY TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, NE KADAR SÜRECEK?

5 Mayıs Cuma 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması, saat 18.14'te başlayacak 22.32'de bitecek. Saat 20.34'te 14 derece Akrep burcunda yaşanacak olan yarı gölgeli ay tutulması ile Ay'ın tamamı değil, sadece bir kısmı gölgede kalacak. Yarı gölgeli ay tutulmaları, kısmi ay tutulmalarına benzer, ancak gölgenin yüzde 100'ünden daha azının Ay'ı kapladığı için daha hafif bir gözlem deneyimi sunar. Bu nedenle, yarı gölgeli ay tutulmaları genellikle tam ay tutulmalarından daha az farkedilirler.

5 MAYIS AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

5 Mayıs Cuma günü yaşanacak olan Ay Tutulması, Türkiye'den kısmi olarak gözlemlenebilecek. O günkü meteorolojik olaylar da tutulmanın gözlemlenebilmesinde önemli etkiye sahiptir.

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AY TUTULMASI NEDİR, NEDEN OLUR?

Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 50 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir.

Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır.Bunun sonucunda Ay tutulması olur.[2]

Dünya, Ay ve Güneş'in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay'ın üzerine Dünya'nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer. Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir. Parçalı Ay Tutulması, 6 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşti.

AY TUTULMASI DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Ay'ın konumu, uzaklığı, evresi veya Güneş/Ay tutulmaları ile depremler arasında da hiçbir ilişki bulunmuyor. Yapılan araştırmalarda Ay veya Güneş Tutulması ile deprem arasında anlamlı sonuçlar tespit edilememiştir.

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