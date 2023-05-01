Haberler Haberler 1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı? Resmi tatillerde kargolar çalışır mı?

1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı? Resmi tatillerde kargolar çalışır mı?

1 Mayıs'ta kutlanacak İşçi Bayramı, bu yıl pazartesi günü kutlanacak. Resmi tatil olan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağı ise merak konusu oldu. Kargoda paketi olan ya da kargoya paket gönderecek vatandaşlar arama motorlarında "1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?", "1 Mayıs'ta kargolar açık mı?", "Pazartesi günü kargolar açık mı?" ve "Resmi tatillerde kargolar çalışıyor mu?" gibi soruları aratıyor. Peki, 1 Mayıs kargolar tatil mi?, 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Kargolar 1 Mayıs Pazartesi dağıtım yapacak mı? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:20
1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı? Resmi tatillerde kargolar çalışır mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kargo şirketlerinin hizmetlerini kullanmak isteyen vatandaşlar, 1 Mayıs Pazartesi günü kargoların açık mı kapalı mı olduğunu araştırıyor. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kargo şirketleri çalışacak mı? İşte ayrıntılar...

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINDA KARGOLAR ÇALIŞYOR MU?

Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olacak. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektörde hizmet veren bazı şirketler de 1 Mayıs'ta kapalı olacak.

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olması sebebiyle pek çok kargo şirketinin kapalı olması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmaları 1 Mayıs günü hizmet verme kararı alabilir. Bu nedenle çalışma durumu hakkında kargo şirketleri ile iletişim kurulabilir.

DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe’sini tanıyabilene aşk olsun! Hayfa Safi'nin son halini gören inanamadı!
7 yıllık evliliğin akıbeti belli oldu! Neslihan Atagül’den ters köşe! “Ruh sağlığı yerinde değil” Kadir Doğulu'nun 'imam nikahı' iddiası...
Maç sonu çarpıcı sözler: Bu sezon hiçbir maçta...
G.Saray'a transfer şoku! İngilizler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
30. Dönem POMEM başvuru ekranı 2023
1 Mayıs mesajları, sözleri
30. Dönem POMEM başvuru şartları neler?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ateş'ten Buruk'a eleştiri: Neden zamanında oyuna almadın? Ateş'ten Buruk'a eleştiri: Neden zamanında oyuna almadın? 10:09
Leicester City - Everton maçı saat kaçta? Leicester City - Everton maçı saat kaçta? 09:48
Yıldız isme sert eleştiri! "Neredeyse sahada yoktu" Yıldız isme sert eleştiri! "Neredeyse sahada yoktu" 09:36
G.Saray bu sezon bir ilki yaşadı! G.Saray bu sezon bir ilki yaşadı! 09:24
Beşiktaş G.Saray'dan ikili averajı devraldı! Beşiktaş G.Saray'dan ikili averajı devraldı! 09:00
Maç sonu çarpıcı sözler: Bu sezon hiçbir maçta... Maç sonu çarpıcı sözler: Bu sezon hiçbir maçta... 08:43
Daha Eski
Kartal'dan çifte paylaşım Kartal'dan çifte paylaşım 00:17
A. Madrid deplasmanda gol oldu yağdı! A. Madrid deplasmanda gol oldu yağdı! 00:08
Cengiz attı Marsilya kazandı! Cengiz attı Marsilya kazandı! 00:08
Bir talibi daha çıktı! Teklif... Bir talibi daha çıktı! Teklif... 23:59
F.Bahçe'de Valencia'dan mesaj! F.Bahçe'de Valencia'dan mesaj! 23:59
G.Saray'da Zaniolo'nun menajerinden itiraf! G.Saray'da Zaniolo'nun menajerinden itiraf! 23:59