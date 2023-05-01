1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? | 1 Mayıs resmi tatil mi? - İlkokul, ortaokul, liseler tatil mi 1 Mayıs 2023?

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? | 1 Mayıs, tüm dünyada işçi bayramı olarak kutlanan, emek ve alınterinin kutlandığı bir bayram olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde bugğne ilişkin ilk resmi kutlamalar 1923 yılında yapılmış, 2008 yılından itibaren ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan edilmiştir. Milli bayramlardan birisi olan 1 Mayıs günü resmi tatil olup olmadığı ise herkes tarafından merak ediliyor. Peki 1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi? - İlkokul, ortaokul, liseler tatil mi 1 Mayıs 2023? İşte detaylar...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, ülkemizde resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Türkiye'nin yanı sıra aşağıda sıralanan ülkelerde de 1 Mayıs günü resmi tatil olarak kutlanmaktadır:

Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Peru, Uruguay, Venezuela, Çin, Almanya, Belçika, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Rusya, Kazakistan.

1 MAYIS 2023 İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğundan bu tarihte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler kapalıdır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da hizmet dışı olduğu 1 Mayıs günü, özel sektör çalışanlarının izin kullanmaması halinde bu kişilere iki katı mesai ücreti ödenmesi zorunludur.